A kék lovagok ismét ellepik a repteret

Bejelentette soron következő, immár hatodik vezetéstechnikai és családi napját a karitatív akció­iról is ismert Blue Knights LE MC Hungary III kalocsai székhelyű, nemrég dunaszentgyörgyi tagokkal bővült csoportja, amely lényegében az egyetlen rendvédelmi motorosokat tömörítő klub az országban.

Mivel tavaly felvették őket az európai szervezetbe, nemzetközivé fejlesztik a programot: idén már Romániából és más környező országokból is várnak vendégeket az április 18-ai eseményre.

– Ez egy ingyenes vezetéstechnikai és családi nap, ami újra a Foktő-Kalocsa-Uszódi Repülőtéren zajlik majd, a reptér Kalocsa felé eső részén – jelentette be Eperjesi György volt bv.-tiszt, a Blue Knights magyar egységének elnöke. – Az idei évben ismét érkeznek hozzánk rendőrmotoros kollégák, akik segítenek még jobban elmélyülni a vezetéstechnika rejtelmeiben. Második alkalommal is megszervezzük a Csak okosan túrát, ami ezúttal nemcsak a vonzáskörzetünk nevezetességei és érdekességei mentén viszi végig a bátor motorosokat, hanem a Duna túloldalán is, köszönhetően az ottani tagoknak – mondta, megjegyezve: ismét építenek ügyességi pályát, valamint lesznek vezetéstechnikával, elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok.

A klubelnök jelezte: lévén itt nemcsak motorozásról, hanem családi napról van szó, berendeznek a gyerekek számára több foglalkoztató helyszínt, valamint számítanak egy nagyon látványos programra, ami eddig még nem volt, de erről csak akkor szeretne többet elárulni, ha már konkrét lesz. Annyit azért megsúgott: valószínűleg katonai eszközökkel is lehet majd találkozni a rendezvényen. A Driftaréna jóvoltából két drifttaxi fog majd száguldozni a vendégekkel, és sétamotoroztatással is készülnek, ezzel megint csak a gyerekekre gondolva.