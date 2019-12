Kecskeméten novembertől kezdődően a város gyalogos-átkelőhelyein ismét egy komplex közlekedésrendészeti akciót tartanak a rendőrök.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai visszatérően ellenőrzik a reggeli és délutáni csúcsforgalomban a város több pontját. A szabályszegőkkel szemben – legyen az gyalogos, kerékpáros vagy gépjárművezető – büntetést alkalmaznak a rendőrök.

A gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzhetők!

Az elmúlt évek rendőri tapasztalatai és a baleseti statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az őszi és a téli hónapokban sajnálatos módon sok gyalogost és kerékpárost ütnek el járművel a hazai közutakon.

Gyakorlatilag valamennyi gyalogoselütésről elmondható, hogy annak hátterében valamilyen emberi hiba áll (gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása, figyelmetlenség), és ez egyben azt is jelenti, hogy ezek a többnyire súlyos balesetek szabálykövető magatartással, az emberi hibák kiküszöbölésével megelőzhetőek.

A gyalogosok és kerékpárosok a közúti közlekedés legvédtelenebb és legsérülékenyebb résztvevői, elütésük során gyakorlatilag kivétel nélkül személyi sérülés következik be, és csak annak súlyossága a kérdés. Ez a különös sérülékenység indokolja, hogy kiemelten odafigyeljünk rájuk.

Miért magas ilyenkor a gyalogos elütések száma?

Ősszel és télen a közúti közlekedést befolyásoló viszonyok, az időjárási-, a látási-, és az útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül változnak. A gyalogos és kerékpáros balesetek magas számához nagymértékben hozzájárul, hogy ilyenkor jóval nehezebb észlelni őket, mint más évszakokban. A nappali világosság időtartama jelentősen lecsökken, gyakran felhős az ég, és a sűrű téli csapadék (hó, ónos eső stb.) is megnehezítik a járműből való kilátást. A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik a jelenlétük észlelését. Ezen túl a szennyezett, vagy a hótól, illetve jégtől kellően meg nem tisztított szélvédők, azok esetleges belső párásodása, vagy a régi, funkcióját betölteni már nem képes ablaktörlő lapátok használata is rendkívül kedvezőtlenül hat az úttesten áthaladni szándékozó gyalogosok észlelhetőségére – írja a police.hu.

Tovább nehezíti a helyzetet, ha a gyalogosok vagy a kerékpárosok nem feltűnő, a környezetből kirívó, hanem szürke, vagy sötét tónusú ruházatot viselnek (főleg az idős közlekedőkre jellemző a sötét ruházat). A gyakoribb gyalogoselütésekhez hozzájárul az is, hogy a nedves, különösen a havas, jeges útburkolaton a járművek fékútja – s ezáltal a féktávolság – megnő, és ez jelentősen növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.

A csúszós útburkolaton a gyalogosok és a kerékpárosok bizonytalanabbul közlekednek, jobban koncentrálnak a megcsúszás és az elesés elkerülésére. Ez akár el is terelheti, vagy megoszthatja a figyelmüket.

Csapadékos időben, valamint erős, csípős szélben az is jól megfigyelhető, hogy a gyalogosok igyekeznek mielőbb „fedél alá”, azaz védett helyre kerülni. Ez egyben azt is jelenti, hogy körültekintésük sok esetben felületes, nem feltétlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kelnek át, s rosszul mérik fel az érkező járművek sebességét. Esőben, vagy sűrű hóesésben még a kinyitott esernyő is korlátozhatja a gyalogosokat a látásban, a biztonságos közlekedéshez szükséges információk megszerzésében.

Hogyan előzhetjük meg a gyalogos és kerékpáros baleseteket?