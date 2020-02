A buliból hazafelé garázdálkodtak a fiatalok Baján

Gyorsan elfogták az egyenruhások azokat a férfiakat, aki vasárnap hajnalban törtek-zúztak Baja belvárosában.

A gyanú szerint február 16-án hajnali 2 óra körül többen egy szórakozóhelyről a belváros felé sétáltak. A közeli utcában mindenféle ok nélkül több padot elmozdítottak a helyéről, illetve azokat fel is borították. A hangoskodók az útjukba eső utcai kukákat is felborogatták, majd a templom előtti köztéri padok közül kettő támláját eltörték. A Kossuth Lajos utca és Tóth Kálmán utca kereszteződésében a társaság egyik tagja egy üresen álló üzlethelyiség ablakát törte be.

A rendőrséghez tett bejelentést követően azonnal megkezdődött az adatgyűjtés és az elkövetők beazonosítása, melynek eredményeként az esettel összefüggésben vasárnap kora délutánig négy főt állítottak elő a bajai rendőrök. Közülük két személyt – egy 19 éves dunafalvi és egy 23 éves szeremlei lakost – gyanúsítottként, míg társaikat tanúként hallgatták ki a nyomozók. Egyiküktől lefoglaltak egy mobiltelefonnal készített felvételt, amin látszik a bűncselekmény.

A jelenleg szabadlábon védekező gyanúsítottak ügyében a Bajai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja a nyomozást.