A balesetveszélyre is érdemes figyelni a megnövekedett forgalom miatt a temetőkben

Elvesztette az egyensúlyát és elesett egy biciklis hölgy, amikor egy terepjáró haladt el előtte a temetőben az egyik kereszteződésben. Nem ütköztek össze, az idős hölgy azonban fájlalta a lábát, ezért mentőt hívtak hozzá és kórházba szállították. Az elkövetkezendő napokban a temetőkben és környékükön várható megnövekedett forgalom miatt fokozott figyelmet kér a rendőrség a gyalogosoktól és a gépjárművezetőktől egyaránt.

A könnyebb sérüléssel járó baleset csütörtök délelőtt történt Kiskunhalason az alsóvárosi római katolikus temető Bimbó utcai bejáratához közel. Annyi bizonyos, hogy a kerékpáros nem ütközött a gépkocsival, a sofőr azonnal megállt és segítséget hívott az idős hölgyhöz. Információink szerint a lábát fájlalta az asszony, akit a mentők a helyszínen megvizsgáltak, majd további vizsgálatra kórházba szállították.

A közelgő Halottak és Mindenszentek napja miatt már a hétvége óta nagy a forgalom a temetőkben és azok környékén, a rendőrök megerősített szolgálatot látnak el, a munkájukat segítik a polgárőrök és a közterület-felügyelők is. Azonban elsősorban mindenki maga tehet saját biztonsága érdekében – hívta fel a figyelmet Farkasné Wodring Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési előadója. A rendőr őrnagy emlékeztetett arra, hogy ilyenkor a legtöbben elhunyt szeretteikre emlékeznek, de vannak, akik nem emiatt látogatják a temetőket. Épp ezért arra figyelmeztetett, hogy közlekedési szabályok betartása mellett mindenki vigyázzon az értékeire is. A lezárt gépkocsikban ne hagyják látható helyen, sőt, a lehet, ne is vigyenek magukkal nagyobb értéket a temetőbe. A sírhelyeknél is figyeljenek értékeikre, ha mégis bűncselekmény áldozatai lesznek, szólítsák meg bizalommal a legközelebbi egyenruhást, vagy a temetőben lévőket, merjenek segítséget kérni. Fontos, hogy a temetők látogatása alkalmával lehetőség szerint sötétedés után ne hagyják egyedül az időseket, a gyerekeket és a hölgyeket – tanácsolja a szakember.