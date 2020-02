Lezárt nyomozás: rablás lett a betörésből

Egy férfi tavaly novemberben bemászott egy kiskunhalasi ingatlan kapuján, bement az ajtón, majd kirabolta a bérlőket. A kiskunmajsai rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát.

2019. november 8-án rablásról érkezett bejelentés a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai Rendőrőrsére. A nyomozás adatai szerint kora délután egy ismeretlen – egy nagyobb fa husánggal a kezében – átmászott egy helyi ingatlan kapuján. Mivel az óvatlan lakók a bejárati ajtót nem zárták be, a házba is akadály nélkül jutott be, ahol összetalálkozott a bérlőkkel. Az 59 éves nőt és 64 éves élettársát megfenyegette, majd a férfi pénztárcájából több tízezer forintot elvett, és távozott a helyszínről.

A rendőrök alig egy órán belül beazonosították és elfogták a rablás bűntett és magánlaksértés bűntett elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 37 éves helyi férfit, akit kihallgatását követően őrizetbe vettek.

A jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsított ügyében a kiskunmajsai nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadták az illetékes ügyészségnek.