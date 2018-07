16 éves fiú lőtte agyon a kecskeméti család kutyáját

Könnyeivel küszködve mesélte el a baon.hu-nak Bajtay Anita, hogy a három kilós yorki kiskutyájukat egy 16 éves fiú agyonlőtte pénteken reggel Nagyréven.

A kecskeméti család horgászni utazott a hosszú hétvégére a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagyrévre.

A család 12 éves kislánya két kutyájukkal az udvaron játszott pénteken reggel, amíg Anita néhány percre bement a lakásba kávét főzni. Miután ismét kiment, azt vette észre, hogy az egyik kutyus eltűnt. – Kettő, vagy három perc lehetett, amíg lefőztem a kávét és mentem ki az udvarra. Akkor láttam, hogy már csak az egyik kutyával játszik a kislány. Keresni kezdtük, rohantunk ki az utcára, de akkor már ott feküdt, a második szomszéd portája előtt, a házunktól mintegy harminc méterre.

Bajtay Anita azt is elmondta, hogy a fiú, bár először mindent tagadott, később beismerte tettét a rendőröknek. A lövést azzal indokolta, hogy azt hitte, egy kóbor kutya sétált az utcában. A vélhetően légpuskából leadott lövés a kutya tüdejét érte, amitől az azonnal elpusztult.

Nico egy fajtiszta, díjnyertes fedező yorki kutya volt, több szépségversenyt is nyert, rendszeresen kutyakozmetikushoz hordták gazdái. – Mindenhova vittük magunkkal, annyira vigyáztunk rá, hogy még a széltől is óvtuk, a barátaink sokszor rajtunk nevettek, hogy már túlzásba visszük. Olyan volt, mintha a kisbabánk lenne – mesélte zokogva a kutya gazdája.

Anita információi szerint, a 16 éves fiú szülei is otthon tartózkodtak, amikor eldördült a végzetes lövés. Elmondta azt is, hogy információi szerint a családnak több kutyája és macskája is van, amiket meglehetősen rossz körülmények között tartanak, a kutyák állítólag láncra verve tengődnek.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot is. Az ügyeletes szóvivő kérdésünkre elmondta, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatban a kiskorú elkövetőt a rendőrök elfogták, ellene eljárást indítottak.

A Büntető Törvénykönyv szerint, mivel betöltötte a 14. életévét, már büntethető a 16 éves fiú. Tettéért akár három évet is kaphat.