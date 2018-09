12-szer lopott és rabolni is akart a 17 éves halasi fiú

Többször is lopott és rabolni is próbált az a 17 éves halasi fiatalkorú, akit 13 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak a rendőrök.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 2018. július 20-án nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen, aki kifeszítette egy Mazda hátsó ajtaját, és onnan egy közel fél millió forint értékű szerszámot tulajdonított el. Ugyanezen a napon egy építkezésről elektromos vésőgépet loptak el.

Augusztus 3-án újabb feljelentés érkezett a rendőrökhöz, mivel az Alkotmány utcában egy nyitott autóból táskát tulajdonított el valaki, amelyben készpénz és okmányok voltak. Néhány nappal később pedig egy ismeretlen személy egy Petőfi utcai családi ház ajtaját feszítette be, ahonnan festményt, fűnyírót, szivattyút, sőt még egy talicskát is ellopott.

A rendőrökhöz 2018. augusztus 13. és augusztus 21. között újabb három vagyon elleni bűncselekményről érkezett bejelentés. Az elkövető minden esetben autók utasteréből tulajdonított el táskákat.

Egy kiskunhalasi ételfutár kezéből augusztus 22-én elszámolás közben kapta ki a pénztárcát egy férfi, majd pár nappal később egy 71 éves kerékpáros asszonytól vették el tárcáját. Néhány nap elteltével egy üzlet elől egy lezárt kerékpár is eltűnt. Szeptember 1-én két, az előzőekhez hasonló bűncselekmény is történt a városban. Egy nyitott kocsiból ismét autóstáskát loptak, egy kerékpár kosarából pedig egy férfi szintén táskát tulajdonított el. Ennek az esetnek szemtanúi is voltak, akiket a rendőrök kihallgattak. A helyszíneken rögzített bizonyítékok és a térfigyelő kamerák felvételei alapján kiderült, hogy a bűncselekményeket ugyanaz a személy követte el.

A 17 éves helyi lakost 2018. szeptember 5-én elfogták és őrizetbe vették. A fiatal a 12 lopás mellett a gyanú szerint rabolni is akart. Szeptember első napján egy 61 éves kerékpározó asszonytól próbálta elvenni a kormányra akasztott táskáját, ám nem járt sikerrel. Az asszony elesett a biciklijével, és könnyebben megsérült.

A kiskunhalasi nyomozók az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek a fiatalkorú letartóztatásának indítványozásra.