Elkezdődött Szilágyi István fiának pere: felolvasták anyja felkavaró vallomását

Az ismert színészt, Szilágyi Istvánt tavaly gyilkolta meg a saját fia, halálra verte egy kalapáccsal. A 49 éves férfi korábban is többször megverte az apját, de egy esetet leszámítva, a szülei sohasem tettek ellene feljelentést. A férfi letartóztatását a gyilkosság után gyorsan elrendelte a bíróság, de a pszichés állapota miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe került.

Csíkos pulóverben, vezetőszáron vitték be a bíróságra a vádlottat. A tárgyalás az idén februárban elhunyt Humenyánszky Jolán vallomásának felolvasásával kezdődött. Soraiból sokkoló részletek derültek Szilágyi István erőszakos természetéről.

„Peti éjszaka közénk feküdt, velünk aludt, ez gyakran megtörtént. Valamiért kiborult, szerintem magányos, nincs senkije. (…) Régebben is volt, hogy bántotta Peti az apját, akkor ököllel ütötte. Börtönben is ült akkor, és azon felül is többször bántotta az apját. Nem tudom, miért gyűlöli az apját. A férjem engem is bántott, amikor fiatal volt, Petit is sokszor bántotta. A férjem egyszer úgy megütött, hogy kiszakadt a dobhártyám. Az orvos megkérdezte, hogy teszek-e feljelentést, de nem akartam. Peti látta, ahogy az apja engem bánt, talán ezért haragudott rá. Az is lehet, hogy tőle örökölte, hogy erőszakos lett. Szegény fiam többször öngyilkos is akart lenni. Kést fogva fenyegetőzött, hogy szíven szúrja magát. Gyógyszereket szedett, de ha nem váltotta ki őket akkor ingerült lett”