Eladó a Holt-Tisza egyik szakasza, ritka természeti kincs keresi új gazdáját
Egy igazi kuriózumra tehetnek szert a vásárlók. Eladóvá vált a Holt-Tisza egyik szakasza. A terület ráadásul a Natura 2000-es hálózat része, ami az Európai Unió védett természeti hálózata.
Valódi kuriózumra bukkanhatnak azok, akik különleges ingatlant keresnek: eladóvá vált a Holt-Tisza egyik szakasza Tiszaalpár, Tiszaújfalu térségében, amely nemcsak természeti szépsége miatt egyedülálló, hanem azért is, mert a Natura 2000 hálózat része, azaz az Európai Unió által védett terület.
Óriási különlegesség: a Holt-Tisza egyik szakasza eladóvá vált
A leírása szerint a 30 hektáros területből 15 hektár vízfelület kerül értékesítésre, ráadásul osztatlan közös tulajdonként, a Tisza felőli, legértékesebb részen. A vásárló a teljes területre vonatkozó halászati jogot is megszerzi, ami tovább növeli az ingatlan értékét.
A Holt-Tisza-ágat az élő Tisza táplálja, egy saját tulajdonú csatornán keresztül, ami egyedülálló élővízi kapcsolatot biztosít. Ez nemcsak ökológiai szempontból különleges, hanem ritka lehetőséget is kínál a természetközeli életformára vagy fenntartható gazdálkodásra.
A terület besorolása: kivett Holt-Tisza, kivett mocsár és nádas, így az értékesítésre kifüggesztési eljárás vonatkozik. A Natura 2000-es minősítés pedig garantálja, hogy a vízi és vízparti élővilág hosszú távon fennmaradjon, a madárvilág pedig zavartalanul költhessen és vonulhasson.
A Natura 2000-es hálózat része
A Natura 2000-es területek az Európai Unió védett természeti hálózata, amely a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. Ezeken a területeken szigorú szabályok védik a biodiverzitást, miközben lehetőséget biztosítanak a fenntartható gazdálkodásra és turizmusra is.
Ez biztosítja, hogy a területen a vízi és vízparti élővilág hosszú távon fennmaradjon, valamint hogy a madárvilág zavartalanul költhessen és vonulhasson. Ezzel a kiváltságos helyzettel azonban felelősség is jár, hiszen a természet értékeinek védelme a tulajdonos feladata is.
Az ingatlan ára 186 millió forint, a telekterület pedig 163.952 négyzetméter. Aki megvásárolja, nemcsak egy ritka természeti kincset birtokolhat, hanem felelősséget is vállal a Holt-Tisza természetes arcának megőrzéséért.
