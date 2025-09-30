32 perce
Eddig nem ismert összefüggésre derült fény a lakáspiac működésével kapcsolatban
Ma Magyarországon tíz emberből kilenc saját ingatlanban él. Részben ez is generálja, hogy a lakáspiac szinte mindig pezseg, folyamatosak az eladások és a vásárlások. Az ingatlan.com friss elemzése nagyon érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet: nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a vásárlók jövőbeli otthona milyen messze van a legfontosabb helyszínektől, óvodától, iskolától, munkahelyektől.
Ha új otthonba tervezünk költözni, nagyon sok szempontot figyelembe kell venni vásárlás előtt. A fizetési konstrukciók, hitel, régi ingatlanunk eladása és sok egyéb tényező mellett a lehetséges új otthonnál az emberek elsősorban azt vizsgálják meg, hogy az milyen messze van a számukra legfontosabb helyszínektől, intézményektől és munkahelyektől. Ez jócskán befolyásolja a lakáspiac működését.
Az ingatlan.com már ilyen új „időfunkcióval” is segíti a vevőket és a bérlőket, akik az oldalt és az ingatlanokat böngészve áttekinthetik, hogy a következő otthonuk mennyire van közel életük legfontosabb helyszíneihez.
Kecskemét és az ingázás
Mielőtt ismertetjük, hogy az ingatlan.com kutatása szerint a magyarok mennyit hajlandóak átlagosan ingázni, tegyünk egy kecskeméti kitérőt. Ezt a témát ugyanis a vármegyeszékhelyen tanulók, itt dolgozók a saját bőrükön érezhetik. Kecskeméten ugyanis 110 ezer ember él, de napközben a városban több mint 300 ezer ember dolgozik vagy tanul – csak a folyamatosan fejlődő Déli Iparterületen már több mint tízezer ember dolgozik.
Tehát minden harmadik-negyedik ember ingázik Kecskemétre, és a polgármester, Szemereyné dr. Pataki Klaudia szerint a távolság, ahonnan nap mint nap érkeznek a városba, már a 100 kilométert is eléri.
A lakáspiacot és a lakásvásárlást befolyásolja: milyen messze van a munkahelyünk?
Az ingtalan.com az új funkcióját, az időfaktort egy 34 ezres kalkuláció eredményén alapuló elemzéssel vizsgálta meg. Az összegyűlt adatok alapján eddig nem ismert összefüggésekre derült fény a lakáspiac működésével és az eladó ingatlanok, eladó lakások keresésével kapcsolatban. Eszerint a vásárlók jellemzően 30–40 percet hajlandóak közlekedéssel tölteni a legfontosabb helyszínek eléréséhez.
Balogh László vezető gazdasági elemző a következő adatokról számolt be:
- Budapesten a vásárlók átlagosan 37 percnyi tömegközlekedést vagy 15 percnyi autózást vállalnának a munkahelyig.
- A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban – így Kecskeméten is – 55 perc tömegközlekedést és 14 perc autózást vállalnak a munkahelyig.
- Városokban a vállalt tömegközlekedés 77 perc, az autózás 31 perc.
- Községekben a tömegközlekedés 91 perc, az autózás 40 perc.
Az adatokból megállapítható, hogy a vevők átlagosan 30–40 perces „utazási zónán” belül szeretnének maradni, ha új ingatlanba költöznek.
A gyerekek legyenek fél órán belül!
Ahogyan arra logikusan számítani lehetett, az ingtalan.com kutatása szerint a gyermekes családok számára nagyon fontos, hogy milyen messze van a lakóingatlantól a bölcsőde, óvoda és iskola.
Átlagos vállalt távolságok a vásárolt ingatlan és az intézmények között:
- Budapesten az iskola autótávolság az ingatlantól átlagosan 14 perc, tömegközlekedéssel vagy gyaloglással 30 perc.
- A vármegyeszékhelyeken 7 perces autózást és 24 perces gyaloglást vállalnak a magyarok az iskola és az otthon között.
- A városokban 20 perc az autós és a gyalogos átlag is,
- míg a községekben 28 perces autóúttal számolnak a vásárlók, de a tömegközlekedésnél a 79 perces időtartam is elfogadott a nagy távolságok miatt.
A bérlőknek még ennél is fontosabb az időfaktor
Az elemzés alapján kiderült, hogy a bérlőknek még fontosabb, hogy munkahelyük vagy iskolájuk – jellemzően az egyetem – milyen közel van, mint azoknak, akik vásárlásban gondolkoznak.
- A vevők átlagosan 24 perc autóutat vállalnak be a legfontosabb célpontokig, a bérlők viszont maximum csak 10 percben gondolkoznak.
- Tömegközlekedésnél a vevők a 45 percet is elfogadják, a bérlők átlaga viszont csak 24 perc.
Az egyetemisták és főiskolások átlagosan 18 percnyi sétát vagy ugyanennyi tömegközlekedést vállalnának az otthonuktól. Számukra a mindennapi közlekedés gyorsasága és egyszerűsége sokszor az egyik legfontosabb tényező – tudatta az ingatlan.com.
