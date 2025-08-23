Ez a top 5 legolcsóbb ingatlan Bács-Kiskunban, ha az Otthon Start hitelben gondolkodik

Az alábbi válogatásban Kecskeméten, a belvárosához közeli házaktól egészen a teljesen felújított kis lakásokig találhatunk jó lehetőségeket – mindegyik 1,5 millió forint/négyzetméterár alatt, így megfelelnek az Otthon Start hitel követelményének.

5 legolcsóbb kecskeméti és környéki ingatlan, ha az Otthon Start hitelben gondolkodik

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

1. Felújítandó kis ház Kecskemét belvárosában – 29,5 millió forint (65 m²)

Egy 268 négyzetméteres telken álló, két szobás ház keresi új tulajdonosát. Az ingatlan teljes közműves, a nyílászárók cseréje megtörtént, gázkonvektoros fűtés működik benne. A ház felújítást igényel, ugyanakkor az udvarban garázs és melléképületek is vannak. Belváros-közeli elhelyezkedése miatt ideális választás lehet kreatív vevőknek, akik saját ízlésükre alakítanák otthonukat.