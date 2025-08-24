Alig hiszünk a szemünknek, de ez az 5 gyönyörű luxusingatlan is megfelel az Otthon Start feltételeinek

Az Otthon Start hitel akár 50 millió forintos, kedvezményes kamatozású lakáshitelhez segíti hozzá a vásárlókat, családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül. A következőkben a prémium kategóriás, de a program keretein belül még elérhető otthonok közül válogattunk.

Az Otthon Start hitellel ezeket a csodás ingatlanokat is megvásárolhatjuk

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

1. Luxus Kadafalván – Sirály utcai új építésű családi ház

Kecskemét–Kadafalva városrészében egy 1800 négyzetméteres telken épült a 95 négyzetméteres, négyszobás családi ház, amelynek ára 119,5 millió forint. A modern, kulcsrakész ingatlanhoz dupla fedett autóbeálló és 18 négyzetméteres terasz is tartozik. A Bosch kazánnal és padlófűtéssel felszerelt otthon akár már most is költözhető.

119,5 millió forintért megvásárolható ez a kecskeméti otthon

Fotó: ingatlanbazar.hu

2. Újépítésű ház dupla garázzsal – Kadafalva kedvelt utcájában

Egy 96 négyzetméteres, négyszobás családi ház keresi új tulajdonosát Kecskemét egyik legkedveltebb utcájában. Az 114,9 millió forintért kínált ingatlanhoz egy 32 négyzetméteres dupla garázs és egy 14 négyzetméteres terasz is tartozik. A téglaépítés, a hőszivattyú és a Bosch kondenzációs kazán mind a korszerű, energiatakarékos kialakítást szolgálják. A ház szerződéstől számítva mindössze nyolc hónapon belül költözhető.