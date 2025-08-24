1 órája
Alig hiszünk a szemünknek, de ez az 5 gyönyörű luxusingatlan is megfelel az Otthon Start feltételeinek
Otthonra vágyik, és szeretné kihasználni az államilag támogatott, fix 3%-os hitel lehetőségét? Az Ingatlanbazár kínálatából most bemutatjuk azt az öt kecskeméti ingatlant, amelyek nemcsak az Otthon Start Program feltételeinek felelnek meg, hanem a város legértékesebb otthonai közé is tartoznak.
Az Otthon Start hitel akár 50 millió forintos, kedvezményes kamatozású lakáshitelhez segíti hozzá a vásárlókat, családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül. A következőkben a prémium kategóriás, de a program keretein belül még elérhető otthonok közül válogattunk.
1. Luxus Kadafalván – Sirály utcai új építésű családi ház
Kecskemét–Kadafalva városrészében egy 1800 négyzetméteres telken épült a 95 négyzetméteres, négyszobás családi ház, amelynek ára 119,5 millió forint. A modern, kulcsrakész ingatlanhoz dupla fedett autóbeálló és 18 négyzetméteres terasz is tartozik. A Bosch kazánnal és padlófűtéssel felszerelt otthon akár már most is költözhető.
2. Újépítésű ház dupla garázzsal – Kadafalva kedvelt utcájában
Egy 96 négyzetméteres, négyszobás családi ház keresi új tulajdonosát Kecskemét egyik legkedveltebb utcájában. Az 114,9 millió forintért kínált ingatlanhoz egy 32 négyzetméteres dupla garázs és egy 14 négyzetméteres terasz is tartozik. A téglaépítés, a hőszivattyú és a Bosch kondenzációs kazán mind a korszerű, energiatakarékos kialakítást szolgálják. A ház szerződéstől számítva mindössze nyolc hónapon belül költözhető.
Milliókat spórolhat, aki most lép, ilyen jó ajánlat évek óta nem volt
3. Tágas birtok, hatalmas telekkel
Azok számára, akik a belváros közelsége mellett a természet nyugalmára is vágynak, különleges lehetőséget kínál ez a 85 négyzetméteres, háromszobás családi ház, amely egy 6402 négyzetméteres telken fekszik. A 106,99 millió forintos ingatlanhoz egy 90 négyzetméteres terasz tartozik, fűtéséről elektromos padlófűtés és klímaberendezés gondoskodik. Az igényes burkolatok és a korszerű szigetelés azonnal otthonossá és energiatakarékossá teszik a házat.
4. Belvárosi loft lakás a főtér közelében
Kecskemét szívében, a főtértől mindössze pár perc sétára található ez a 86 négyzetméteres, háromszobás loft lakás, amelyet 106,9 millió forintért kínálnak. A műemlék jellegű épületben teljes felújításon átesett otthon különleges hangulatot áraszt. Modern konyha Bosch és Whirlpool gépekkel, helyiségenként szabályozható infra padlófűtés és inverteres klíma teszi igazán egyedivé. Alacsony fenntartási költsége és belvárosi elhelyezkedése miatt akár irodának is ideális választás.
Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek
5. Modern családi ház Katonatelepen
A Katonatelepen található 81 négyzetméteres, négyszobás családi ház 104,9 millió forintért vásárolható meg. Az ingatlan 2020-ban épült, energiatakarékos megoldásokkal – napelemmel, elektromos padlófűtéssel, klímával és elektromos redőnyökkel – felszerelve. A gondosan megtervezett kert, a fedett terasz és a kamerarendszerrel ellátott biztonságos környezet mind a kényelmet szolgálják. A ház teljes bútorzattal együtt eladó, így akár azonnal beköltözhető.
Otthon Start lehetőség Kecskeméten
Kecskemét ingatlanpiacán egyre nagyobb az érdeklődés a modern, energiatakarékos és exkluzív otthonok iránt. Bár ezek az ingatlanok 100 millió forint körüli értéket képviselnek, az Otthon Start fix 3%-os hitel lehetőséget ad arra, hogy az álomotthon elérhető közelségbe kerüljön.
Izgalmas konstrukció jöhet az Otthont Start Programban, erről érdemes tudnia
Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel