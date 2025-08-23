1 órája
Ez a top 5 legolcsóbb ingatlan Bács-Kiskunban, ha az Otthon Start hitelben gondolkodik
Otthonra vágyik, de nem szeretne elszálló kamatokkal szembesülni? A szeptembertől elérhető Otthon Start program fix 3%-os lakáshitellel segít elsőlakás-vásárlóknak, akár 50 millió forintig. Összegyűjtöttük Bács-Kiskun megye öt legolcsóbb, 100 négyzetméter alatti lakását és házát az Ingatlanbazar.hu kínálatából, amelyek megfelelnek a feltételeknek.
Az alábbi válogatásban Kecskeméten, a belvárosához közeli házaktól egészen a teljesen felújított kis lakásokig találhatunk jó lehetőségeket – mindegyik 1,5 millió forint/négyzetméterár alatt, így megfelelnek az Otthon Start hitel követelményének.
1. Felújítandó kis ház Kecskemét belvárosában – 29,5 millió forint (65 m²)
Egy 268 négyzetméteres telken álló, két szobás ház keresi új tulajdonosát. Az ingatlan teljes közműves, a nyílászárók cseréje megtörtént, gázkonvektoros fűtés működik benne. A ház felújítást igényel, ugyanakkor az udvarban garázs és melléképületek is vannak. Belváros-közeli elhelyezkedése miatt ideális választás lehet kreatív vevőknek, akik saját ízlésükre alakítanák otthonukat.
2. Modern lakás a belváros szélén – 31,9 millió forint (34 m²)
Kecskeméten, az Árpád körúton kínálnak eladásra egy 34 négyzetméteres, teljes körűen felújított lakást. Az ötödik emeleten található, de lift nincs a házban. Az ingatlan új konyhával, fürdőszobával, cserélt nyílászárókkal és redőnnyel felszerelt. A kényelmet klíma, egyedi mérős távfűtés és biztonsági ajtó biztosítja. Alacsony fenntartási költségekkel és jó elhelyezkedésével ideális fiatal pároknak, egyedülállóknak, de befektetésnek is kiváló, hiszen jelenleg is bérlő lakja.
3. Belváros közeli családi ház, Kecskemét – 32,8 millió forint (74 m²)
Két tágas szobával és melléképületekkel rendelkező ház eladó a belvárostól két utcára. Az ingatlan részben felújított – új nyílászárókat, burkolatokat és vezetékeket kapott, a fürdő és a konyha megújult. Az udvaron garázs, több tároló, valamint egy kis terasz is helyet kapott. Akik értékelik a központ közelségét, de mégis saját udvarra vágynak, itt kedvező áron találhatnak otthont.
4. Felújított garzon garázzsal, Kecskemét – 34,9 millió forint (48 m²)
Egy első emeleti, teljes körűen felújított lakás várja új tulajdonosát. Cserélt nyílászárók, új konyhabútor, klíma és modern burkolatok teszik komfortossá. Az árban ráadásul egy 16 m²-es garázs is benne van, ami különösen értékes lehet a belvárosban. Kis rezsi, jó elhelyezkedés – befektetésnek és első lakásnak is remek választás.
5. Polgári stílusú lakás a belvárosban, Kecskemét – 34,9 millió forint (48 m²)
Ez a földszinti, két szobás lakás közvetlenül a buszállomás mellett található, polgári stílusú épületben. Felújított, saját tárolóval és kis terasszal rendelkezik. Elhelyezkedése miatt könnyen kiadható, de fiatal pároknak vagy idősebbeknek is kényelmes választás lehet, akik nem szeretnének lépcsőzni.
Miért jó választás az Otthon Start hitel?
Az államilag támogatott konstrukció fix 3%-os kamattal elérhető, akár 50 millió forintig. 10% önerővel is igénybe vehető, ráadásul nincs gyermekvállalási vagy házassági kötelezettség. A hitel feltétele, hogy a négyzetméterár ne haladja meg az 1,5 millió forintot – a fent bemutatott lakások mind beleférnek ebbe a keretbe.
