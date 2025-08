Hihetetlen, mennyit kérnek ezekért a luxusalbérletekért – itt az 5 legdrágább

Az ingatanbazar.hu információi alapján összegyűjtöttük a top 5 kiadó luxusingatlant. Nézzük meg, hogy a legdrágább albérletek között mekkora a különbség úgy, hogy mindegyikük Kecskeméten található.

Luxus albérletek Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A legdrágább albérletek

1. Télikert, japánkert, beltéri medence

A Máriavárosban 900 négyzetméter területű családi ház kiadó havonta 1,4 millióért. Az ingatlan két szintes, hat szobás, és van benne igény szerint fűthető beltéri medence is. Emellett szauna, jakuzzi és télikert is tartozik a házhoz, és egy átrium is, melyben egzotikus pálmafák, japánkert, kaktuszpark várja az ottlakókat. A télikertben automatikus szellőztetés működik, és a házban minden szobában van klíma is.

2. Prémium Penthouse

Prémium Penthouse Kecskemét belvárosában

Forrás: ingatlanbazar.hu

Kecskemét belvárosában 1 millió 20 ezerért kiadó egy prémium penthouse lakás dupla mélygarázs beállóval. Az ingatlan 120 négyzetméteres, nappalival és plusz négy szobával, dupla fürdőszobával, minden szobában hűtő-fűtő klímával és elektromos redőnyökkel rendelkezik. Kertje öntözővel ellátott, és tartozik hozzá terasz is, ahonnan a kilátás a városra nyílik.

3. Egy igazi ékszerdoboz

Ékszerdoboz a villanegyedben

Forrás: ingatlanbazar.hu

880 ezer forintért kiadó a Villanegyedben Kecskeméten egy 135 négyzetméteres kétszintes ház. Az ingatlan modern stílusban felújított és két gyerekszoba, valamint egy nagy terasz is tartozik hozzá, a rezsije pedig a leírása szerint olcsó. A házhoz tartozik kaputelefon is, és elektromos nyitó is van hozzá. Minimum 1 évre bérelhető, és azonnal birtokba vehető az ingatlan.

4. Modern lakás

Modern lakás a belvárosban

Forrás: ingatlanbazar.hu

Ez a lakás egy modern életvitelnek megfelelően megtervezett kétlakásos társasház földszintjén található, a belváros közelsége miatt gyalogosan pár perc alatt elérhető az iskola, busz, illetve a történelmi belváros, és a főtér annak minden kényelmével. Ára havonta 880 ezer forint, területe pedig 108 négyzetméter. Amerikai konyhás nappali és három szoba van a lakásban, a hozzá tartozó zárt udvar pedig parkosított.

5. Főtértől néhány percre

Különleges családi ház Kecskeméten

Forrás: ingatlanbazar.hu

Kecskemét főterétől néhány percre, csendes, nyugodt utcában különleges adottságokkal rendelkező családi ház kiadó havonta 800 ezer forintért. Területe 310 négyzetméter, egy nappalival, plusz hat szobával. Gyönyörűen parkosított, zárt udvarban, garázzsal hosszú távra kiadó. A házhoz egy kert is tartozik, ami a legértékesebb dísze az ingatlannak.