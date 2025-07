Öt megfizethető albérlet, van amelyikhez kert is tartozik

Ha kiadó ingatlant keres, akkor nagyon jó helyen jár, ugyanis a legolcsóbb albérleteket gyűjtöttük össze az ingatlanbazar.hu segítségével. Nézzük meg, hogy néz ki öt olcsó albérlet Kecskeméten, ami akár a Te következő otthonod is lehet!

Ezek a legolcsóbb albérletek Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba/Illusztráció

Íme öt olcsó albérlet Kecskeméten - ezek a legolcsóbb albérletek most!

5. Tágas, nagy terek

Albérlet a Vacsi közön

Forrás: Ingatlanbazar.hu

A Vacsi köz csendes részén fekvő 83 négyzetméteres lakás havonta 180 ezer forintért bérelhető. Tágas, nagy terek vannak az épületben, a rezsije viszont így is olcsó, és kis kert is tartozik hozzá, háziállat tartására viszont nincs lehetőség.

4. Vasútállomáshoz, buszmegállóhoz közel

Toplistánk negyedik helyezettje egy családi ház, ami a buszmegállóhoz és a vasútállomáshoz is közel található, 150 ezer forintért vehető ki havonta. Területe 72 négyzetméter, állattartásra, kertészkedésre alkalmas, 2 szobában klímaberendezés is van beszerelve, autó beállási lehetőség is van, de a parkolás is ingyenes, és internet, kábelt tv, és telefon is be van kötve.

3. Ha hosszú távban gondolkodik

A Széchenyi városrészen található kifogástalan állapotú, 54 négyzetméteres teljesen felújított lakás havi 140 ezer forintért keresi új lakóját. Az első emeleti, két szobás, bútorozott, részben gépesített, légkondicionált, alacsony rezsiköltségű lakást hosszú távra szeretné kiadni a tulaja.

2. Olcsó albérlet Kecskeméten nem dohányzó lakó számára

Albérlet a belvárosban

Forrás: ingatlanbazar.hu

Kecskemét belvárosában, de mégis csendes helyen, bútorozott, gépesített, 2 szobás ház hosszú távra kiadó. Az ingatlan 130 ezer forint havonta, területe pedig 75 négyzetméter. Olyan bérlőt keresnek, aki igényes és nem dohányzik, kisállatot pedig nem engednek tartani a házban.

1. Öt perc autóútra a Mercedes-gyártól

Olcsó albérlet Kecskeméten

Forrás: ingatlanbazar.hu

Toplistánk élén a legolcsóbb albérlet 105 ezer forintért bérelhető havonta, és kiváló lehetőség lehet azoknak, akik a Mercedes-gyárban dolgoznak Kecskeméten, hiszen 5 percre helyezkedik el a munkahelytől. A lakás 260 négyzetméter és minden berendezése új, a lakrészek is felújított állapotban vannak.