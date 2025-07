Padlófűtés, lift a garázsból, wellnessrész? Nézd meg Bács-Kiskun legdrágább lakásait

Ebben az öt luxuslakásban biztosan mindenki kényelmesen elférne az egész családjával. Az ingatlanbazár.hu segítésével összegyűjtöttük az öt legdrágább lakást Bács-Kiskun vármegyében.

Mutatjuk az 5 legdrágább lakást Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az 5 legdrágább lakás

1. Kecskemét belvárosában

A 4 szobás 122 négyzetméteres kecskeméti lakás ára 182 millió forint, négyzetméterenkénti ára 1 491 803 forint. A lakás a harmadik emeleten van, és tartozik hozzá tetőterasz, teremgarázsból induló lift, exkluzív épületgépészet, hőszivattyú rendszer és padlófűtés-mennyezetfűtés is.

Belvárosi Lakás a 3. emeleten Kecskeméten

Forrás: ingatlanbazar.hu

2. Újépítésű bajai lakás

A második helyezett egy nagyon modern, tágas és igényes lakás Baján 180 millióért. Négyzetméterenkénti ára 600 ezer forint a 8 szobás, 300 négyzetméteres luxusingatlannak. Az energiatakarékos apartmanházat 2020-ban teljesen felújították, és 20 kW-os napelemrendszerének köszönhetően a rezsiköltség gyakorlatilag nulla forint (kivéve víz- és szennyvízdíjak). Hőszivattyús klímák és padlófűtés biztosítja a ház melegét, és a kényelem további fokozása kedvéért wellnessrész is tartozik a lakáshoz.

Tágas, igényes lakás Baján

Forrás: ingatlanbazar.hu

3. Nyugdíjas lakópark

Leírása szerint a modern művészet legjavát mutatja az a lakás, ami 150 millióba kerül, és 157 négyzetméter a területe. A lakás egy nyugdíjas lakópark része, ami gyönyörű környezettel van körülvéve, csónakázni is lehet. Egy 3 szobás lakás erkéllyel és terasszal, padlófűtéssel és mennyezetfűtéssel, napelemekkel felszerelve. Az épület akadálymentesített, tűzbiztos, füstmentes, és a földszintről indul biztonsági lift is. Programlehetőségek a wellness, termálfürdő, teniszpálya, borospince, és még könyvtár is van, valamint 24 órás nővérszolgálat, valamint magánkórház figyel a biztonságra.

A gyönyörű környezetben csónakázni is lehet

Forrás: ingatlanbazar.hu

4. Hollandfalu

148 millióért kapható Kecskemét legkeresettebb részén egy 200 négyzetméteres lakás, 6 szobával, négyzetméterenkénti ára pedig 739 500 Ft. Az ingatlan konyhája teljesen felújított, modern és gépiesített. Padlófűtés, cserépkályha és energiatakarékos fűtés működik a lakásban. 42 centiméteres téglafalának köszönhetően nagyon jó a hőtartó képessége az épületnek.