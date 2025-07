Ingatlanok, amiket ritkán látni – kastély, háromszintes nappali és erdő a házhoz

Ehhez a bugaci tanyához egy 6 hektáros akácerdő is tartozik

Fotó: Ingatlanbazar.hu

4. Háromszintes nappali? Igen, létezik!

240 millió forintért kínálnak egy különleges, 339 négyzetméteres villát Kecskeméten, amelynek nappalija nem kevesebb, mint három szinten terül el. A modern otthonban hat tágas szoba található, terasz, wellnesshelyiség, dupla garázs és egy szépen parkosított kert is a leendő tulajdonos kényelmét szolgálja. A biztonságot kamerarendszer és riasztó védi, a fűtést gázkazán és klíma biztosítja. Egy valódi luxusotthon, amely minden szempontból kiemelkedik a megszokott kínálatból.

Gyönyörű villa Kecskeméten

Fotó: Ingatlanbazar.hu

5. Családi birtok különleges pincével

Ballószög egyik csendes, nyugodt utcájában található az a családi birtok, amelyet most 200 millió forintért hirdetnek. A 200 négyzetméteres házhoz egy különleges hangulatú pince is tartozik, amelyet falfestmények és kis szobrok díszítenek, ezzel művészi jelleget adva az épületnek. Az ingatlanhoz egy nagy kert is kapcsolódik, így a természetközeli élet és az egyediség kedvelőinek is kiváló választás lehet.

Csodálatos családi birtok Ballószögön

Fotó: Ingatlanbazar.hu

Egytől egyig különleges ingatlanok

Ezek az ingatlanok nem a sablonos kínálat részei, mindegyikük mögött egy történet áll, egy lehetőség, egy jövőkép. Vannak köztük felújításra szoruló műemlékek és kulcsrakész luxusotthonok is, de közös bennük, hogy egyedi élményt, hangulatot vagy éppen üzleti potenciált rejtenek.