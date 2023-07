A hét ingatlana 1 órája

Térigényesnek: 250 négyzetméter ház jakuzzival, szaunával

A helyi ingatlanpiacon bukkantunk arra a házra, ahol a kert nem veszi el az időt a pihenéstől. 115 millióért nemcsak dupla garázs, hatalmas jakuzzi, de finn szauna és a kültéri medence is jár, arról nem is beszélve, hogy akár kétrendbelivé is alakítható. A nappaliban pedig fogadást is rendezhet, akkora.

„Kecskeméten, a Vacsiközben parkos környezetben, közel a központhoz, 372 négyzetméteres önálló telken, 3 szinten körülbelül 250 négyzetméteres, 2 nappali + 7 szoba + 2 fürdőszobás családi ház, extrákkal eladó! Akár kétrendbelivé alakítható, külön bejárattal! Egyéb tudnivalók: -részben alakított, felújított (cserélt kazán, nyílászárók)

-BOSCH cirkó kazán

-kültéri medence, 6 személyes jacuzzi, finn szauna

-pincerészen edzőterem, tárolók

-tégla építés

-kb.20 négyzetméteres fedett terasz+2 erkély

-víztisztító

-2 darab klíma (inverteres) ,nagy teljesítményű

-30 négyzetméteres dupla garázs

-parkos környezet

-térkövezett garázskapu felhajtó, +parkolók

-nagy méretű szobák

-2 fürdőszoba, 3 wc

-gardrób szoba

-elektromos redőnyök az utcafronti részen

-padlástér tárolásra AZONNAL KÖLTÖZHETŐ![...]” További remek házak és lakások az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



