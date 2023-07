A hét ingatlana 27 perce

Szereti a Makovecz stílust? Akkor ez a hetényegyházi ingatlant látnia kell!

A helyi ingatlanpiacon kínálják 129 millió forintért a 295 négyzetméteres, különleges stílusban épült házat, amihez hatalmas terasz, szauna is tartozik. A nappalit egy középen elhelyezett cserépkályha uralja, ami már önmagában is megér egy kattintást, de mi a mozaikkal kirakott merülő medence fotójánál is leragadtunk egy pillanatra.

„Kecskemét Hetényegyházán cirka 1500 négyzetméteres gyönyörűen parkosított telken eladó egy 2008-ban különleges Makovecz stílusban épült, napfényben úszó 3 szobás, 3 fürdőszobás, kupolás nappalival, hatalmas természetre néző terasszal, merülő medencével, szaunával rendelkező családi ház!!! Jellemzők: 3 szoba

3 fürdő

2 különálló Wc

több mint 40 négyzetméteres nappali

elektromos redőnyök

fa nyílászárók

klíma

új Bosch kondenzációs gázkazán

cserépkályha

szauna

merülő medence

a nappali alatt pince

garázs

gépészeti helyiség

elektromos öntözőrendszer

elektromos kapu

fedett autóbeálló

részben beépíthető tetőtér (mely 1 éve lett 20 centiméteres kőzetgyapottal szigetelve) A házat jól megtervezett kényelmes, tágas és napfényes terek jellemzik. Az ingatlan lelke a több mint 40 négyzetméteres nappali, ahol központi helyet kap, egy gyönyörű cserépkályha mellyel kellemes meleget lehet teremteni. Innen el lehet eljutni a wellness helyiségbe, illetve a saját fürdőszobával rendelkező hálószobába, illetve itt tudunk kimenni a napfényben úszó teraszra.[...]” További tökéletes házak és lakások az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

