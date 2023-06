„Eladásra kínálunk Bács-Kiskun megyében, Tass településen a Dunától 100 méterre található belterületi nyaralót. Az ingatlan 2 szintes. Az alsó szinten van egy nappali, konyha, fürdő-wc egyben, és egy szoba. Az emeleten egy szoba lett kialakítva ami igény szerint akár felezhető is. Az épülethez tartozik még egy 12, 5 négyzetméteres és egy 5 négyzetméteres fedett terasz, valamint egy 18 négyzetméteres kocsibeálló. Mivel a ház külső belső szigetelést kapott teljesen alkalmas állandó lakhatásra is. A telek nagy és rendezett. Az ingatlan mögött van kialakítva egy bográcsozó és van egy kisebb tároló is. Az új tulajdonos ajándékba kap egy kenut és egy csónakot is, amennyiben irányáras az ajánlat. Kiváló választás ha csendre és nyugalomra vágyik.[...]”

További szuper otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.