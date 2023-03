A hét ingatlana 9 perce

A bajai Tóth Kálmán utcában úgy fest, tudják, hogy kell élni!

Baján, a Tóth Kálmán utcában bukkantunk a most következő, 200 négyzetméteres, lélegzetelállító családi házra és a hozzá tartozó birtokra. A jó hír, hogy valaki meg is veheti az ingatlant! Persze szüksége lesz a 199 milliós vételárra. Addig is, amíg ez megvan, nézzen szét ingyen a helyi ingatlan kínálat egyik igazi gyöngyszemében!

„Bács-Kiskun megyében, Baján, 3,5 hektáros, egyedülálló erdős birtok, a Dunától mindössze 100 méterre, eladó! A gyönyörű terület összesen 4 külön helyrajzi számon szereplő, körbekerített telekből áll, a teljes nyugalom és intimitás érdekében, mely igény esetén akár további bővítésre is lehetőséget ad. A ház területe csodálatosan parkosított, karbantartott, árvízvédelmi szempontból védett, külterületi ingatlan. A saját erdőből, kitermelhető fa mennyiség harmad részével fedezhető az éves fűtése a háznak, így a rezsi költsége 22 ezer forint/hó! Kültéri érzékelőkkel is ellátott riasztó- és kamerarendszer gondoskodik a biztonságról, a bejutást elektromos kapu biztosítja. A birtok közepén lévő 200 négyzetméteres családi ház, 2012-ben épült, otthonos, jó elrendezésű, tágas és világos, a ház belső terében felhasznált faanyagok egyediek és különleges minőségűek, A ház kialakítása: 3 külön álló szoba, nappali, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, mosókonyha, wc, télikert, valamint a tetőtérben egy 50 négyzetméteres nappali, egy gardrób helyiség, illetve egy fedett terasz is, amely igény esetén akár további helyiségekkel bővíthető, külön álló lakrésszé alakítható. A bejáratnál 44 négyzetméter, a hátsó oldalnál 36 négyzetméter terasz kapcsolatos. A 90 négyzetméteres szigetelt melléképületben, 2 autó részére garázs, vendégfogadó helyiség búbos kemencével, borospince, műhely és egy fedett terasz található. Az épület 38-as Porothon téglából épült, a ház homlokzata 8 centiméter EPS hőszigetelő rendszerrel, a födém 30 cntiméter kőzetgyapottal szigetelt. A nyílászárói fából készültek hőszigetelt üvegezéssel az ablakokat hőszigetelt aluredőnyök védik. Fűtése, a konyhai részben elhelyezett vízteres (sütővel kombinált) cserépkályhával üzemelő padlófűtés. A meleg vizet villanybojler biztosítja. Közmű ellátottság: Villany (3x16 Amper, 3 fázis), a víz (szűrő és tisztító-lágyító berendezéssel) fúrt kútról hidroforral megoldott. A ház ára a beépített bútorokat tartalmazza. Autóval, kerékpárral és vízi úton is több irányból is kiválóan megközelíthető! [...]” További szuper otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



