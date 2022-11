A hét ingatlana 1 órája

Még a helikopter is elfér ebben az eladó, családi tulajdonban lévő kastélyban!

Csengődön 760 millió forintért 1913-ban épült, családi tulajdonban lévő kastélyhoz juthat valaki. A hirdetés egyik érdekessége, hogy egy akár helikopter tárolására is alkalmas hangár is az ajánlat részét képezi. Fotók, részletek most!

„Bács-Kiskun megye természetvédelmi területének közepén, eladóvá vált, egy közel 5000 négyzetméteres telken elterülő, vendéglátásra, panziónak és egyéb befektetési célra alkalmas, 1913-ban épült, családi tulajdonban lévő kastély. Teljesen körbekerített, kamerákkal, riasztóval védett és gyönyörűen gondozott, külső és belső tóval, csónakházzal, parkkal rendelkező birtok. A telek területén helyet kapott egy akár helikopter tárolására is alkalmas hangár, hozzá aszfaltozott leszállópálya, egy lovarda, kültéri medence és egy két lakásos vendégház is. Maga a kastély hasznos területe közel 300 négyzetméter három szinten. Részletek 16 szoba

Szintenként 300 négyzetméter lakóterület (900 négyzetméter)

Fa nyílászárók, Parketta és járólap burkolatok

Tartályos gáz központi fűtés

Kettő fúrt kút

Mart aszfaltos út a főúttól a kastélyig

Lovarda, vadaspark, kerti sütögető, vadászterem, szolárium, szauna.

Portaszolgálat, automata öntözőrendszer.

Gyönyörű egyedi gyártású kovácsoltvas kapu a főbejáratnál és hátul is. Ajánlom mindazoknak, akik a világ zajától távol szeretnének élni egy teljesen szeparált és védett környezetben, illetve olyan vállalkozásban gondolkodnak, mely ilyen hely igénnyel bír. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

