„A tiszakécskei üdülőterület egyik legfrekventáltabb részén, exkluzív környezetben, a Tisza-parti sétány mellett, a kilátótól, játszótértől és az élő Tiszától karnyújtásnyira található 1162 négyzetméteres területen elhelyezkedő, páratlan építészeti megoldásokkal tervezett és kivitelezett 67 négyzetméter alapterületű hétvégi ház eladó!

Az ingatlan telekkönyvileg két helyrajzi számon elhelyezkedő komplex egész, ami egységenként:

1. Kivett hétvégi ház, udvar besorolással 754 négyzetmétres összközműves telek, melyen a főépület (2 különnyíló szoba, konyha-étkező-nappali, tusolós fürdő, külön WC) található. A ház 1986-ban épült terméskőből, nádtető fedéssel. 2020-ban több felújítás is történt, miszerint a teljes tető cseréje, megújultak a hidegburkolatok, fürdő, WC, de ekkor klímát is telepítettek. Az épület fűtését gázkonvektorok ill. egy szép, a nappaliban elhelyezett kályha is biztosítja.

A főépület keleti és déli fekvésű terasszal is rendelkezik, de 2 lépésre egy 10 fő befogadására alkalmas filagória is helyet kapott. A telken találunk egy fúrt kutat, vezetékes vízről működtetett kerti csapot, autóbeállót, valamint egy tárolót és épített és használatban lévő kerti kemencét is. A kert lenyűgöző a termő gyümölcsfákkal, dísznövényekkel igazán varázslatos hangulatot áraszt.

2. Kivett beépítetlen terület, mely nagyságrendileg 408 négyzetméter. Itt egy több helyiségből álló pincét építettek, mely mellett egy építési engedéllyel rendelkező épület alapjait is lerakták. Ez a terület külön is megközelíthető. A két egység természetben egész, a tulajdonosok döntése alapján Kizárólag így kerülhet értékesítésre​ [...]”

