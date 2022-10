A hét ingatlana 1 órája

299 millióért bárki megveheti a kiskunmajsai Ötfa Tanya ingatlanát

Kecskemét után Kiskunmajsán is eladó egy szalmatetős, csodás komplexum. 700 négyzetméterért nem is tűnik soknak a 299 milliós vételár. Hát még ha meglessük, pontosan mit is takar az ajánlat…!

„A kiskunmajsai Ötfa Tanya Apartman és Rendezvényház különleges megjelenésű, az alföldre jellemző nádtetős épületei és parkjai, csónakázótava a környezet természetes jegyeinek megtartásával, csodálatos fás-ligetes területen helyezkedik el. Az ingatlan 2 hektáros bekerített erdőszéli gyönyörű területen került kialakításra 700 négyzetméter alapterületű lakóépületekkel: 1 főépület

4 apartmanház

1 rendezvényház

75 négyzetméter

grill és fedett terasz

300 négyzetméter istálló és egyéb gazdasági épület

15 méteres kültéri medence

szauna

24 KW napelem A főépület légkondicionált, fűtése: padlófűtés radiátorokkal kiegészítve, található benne 2 kényelmes nappali, étkező, kandalló, beépített konyha gépekkel, 2 hálószoba, előszoba, 2 különálló wc, 2 fürdőszoba, télikert és pince. Az apartmanok légkondicionáltak, 7 hálószobával, 5 fürdőszobával és 4 beépített konyhával rendelkeznek. 2021-ben a nádtetők és a vizes helyiségek teljes felújításon estek át. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

