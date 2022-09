„Eladó Kecskeméten, Vacsiközi városrészében egy 131 négyzetméteres bútorozott lakás, melyhez tartozik egy 42 négyzetméteres elektromos dupla garázs is. A tégla falazatú épület újszerű állapotú, melyben 4 lakás van összesen, abból 3 lakott. Az exkluzív megjelenésű, magas minőségű, teljesen felújított családias hangulatú lakáshoz, kapcsolódik egy nagy közös 700 négyzetméteres belső udvar, saját játszótérrel.

A dupla komfortos, két szintes lakásban van egy előszoba, egy amerikai konyhás nappali, egy közlekedő, egy külön álló WC, egy fürdőszoba, három szoba, egy erkély. Az emeleti részen pedig található egy nappali, egy szoba, egy rejtett játszósarok, és egy beépített nagy gardrób. Az ingatlan a tavalyi évben lett teljesen újra festve, dizájn tapétát kapott, a helyiségekhez pontos méretre készített egyedi beépített bútorok lettek beszerelve. A nyílászárók ki lettek cserélve, hőszigetelt fóliával borított ablakokra napelemes automata alumínium redőnyökkel, szúnyoghálóval ellátva. Az ingatlan minőségi kivitelben, minőségi alapanyagokból készült, minimális energia szükségletű 6,5 kilowatt napelemrendszerrel, riasztóval ellátott, az udvarban pedig fúrt kút is van, 15 literes hidroforral, szivattyúval. [...] Az ingatlan árába beletartoznak a beépített bútorok, a konyha és a fürdőszoba is teljes felszereltségével, a többi, pedig megegyezés szerint. A 42 négyzetméteres dupla garázs kétbejáratú, az utcáról és az udvarból is használható, illetve a garázs mellett van még egy mobil faház tároló is, mely szintén benne van az árban. Az ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kecskemét nagyon jól frekventált, nyugodt, biztonságos részén helyezkedik el. [...]”

