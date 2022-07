„Kecskemét mellett eladó tanya komplexum, amely a falusias környezetben, egy híres alföldi szobrászművész épített saját kézzel hagyományos népi stílusban, tradicionális magyar építészeti technikákat alkalmazva.

A Budapesttől mindössze 45 percre található komplexum egy 10 ezer négyzetméteres telken található. A ingatlan az elmúlt években privát vacsoráknak, borkóstolóknak, esküvőknek, úrvacsoráknak, születésnapi rendezvényeknek, gyermektáboroknak adott otthont. A komplexumban jelenleg 25 fő szállásolható el.

Az épületek több ezer éves, hagyományos technológiával épültek. A paticsfal – más néven vesszőfal – úgy készül, hogy a földbe ásott fa oszlopok közét vesszővel befonják, majd a fonott falat agyaggal kívül-belül betapasztják. Felületét gyakran be is meszelik. Ez az olcsó és igen elterjedt módszer még a XIX. századi magyar népi építészetnek is meghatározója volt.

A komplexumban központjában található egy közel 200 néző befogadására alkalmas, 100 négyzetméteres szabadtéri színpaddal rendelkező udvarszínház is. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!