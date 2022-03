„Kecskemét belvárosához közel eladó egy átgondolt tervezésű, zöld övezetre néző, élhető terekkel rendelkező, körúti 2 szintes 222 négyzetméteres családi ház kis udvaron, tágas autóbeállóval.

A téglából épült lakóház földszintjén a közösségi terek mellett egy jelenleg is működő 20 négyzetméteres üzlet is helyet kapott mosdóval, így akár vállalkozásnak is alkalmas úgy, hogy az ÜGYFÉL/VENDÉG nem lép be a lakórészbe és több ingyenes parkoló is biztosított hozzá.