Szép nyári kedd a mai

Némi gomolyfelhőtől és a keleten előforduló záporoktól eltekintve tiszta, napos időre számíthatunk.

Noha nagyrészt napos, felhőktől csak ritkán „pamacsozott” idő várható, a keleti országrészben mégis érdemes résen lenni, mert ott lehetnek erősebben felhős körzetek is, szórványosan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sőt, a helyenként rakoncátlankodó szél a Zemplén térségében viharossá is fokozódik.

Az ország többi területén viszont továbbra is tombol a nyár: a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.