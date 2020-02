Pénteken is szeles idő lesz

Csütörtökön tovább növekszik, egyes tájakon meg is vastagszik a felhőzet. Éjszaka és pénteken gyengén és erősebben felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek, majd a déli óráktól északkelet felől egyre nagyobb területen kiderül az ég. Néhol hózápor, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet pénteken is főként a Dunántúlon kísérik erős lökések, de péntek délutántól északkeleten is megerősödik átmenetileg az északira, északkeletire forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 10 fok között várható.