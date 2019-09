Folytatódik az őszi idő

Napközben a ködfoltok feloszlanak, de estére újra csapadékra kell számítani.

Vasárnap délelőtt egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. Elsősorban keleten, délkeleten akár néhány órára is kisüthet a nap, ugyanakkor főként nyugaton maradhatnak tartósan felhős vidékek is. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat.

Estétől nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és mind többfelé kell ismét záporra, zivatarra számítani. A délies szél a keleti országrészben megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 27 fok között várható, a keleti határvidéken lesz a legmelegebb, nyugaton a hűvösebb. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.