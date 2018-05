Felhős, esős, szeles lesz a hétfő

A csapadékos délnyugati tájakon legfeljebb 18 fok lehet.

Hétfőn a már reggel is erősen felhős Dunántúlon tovább vastagszik a felhőzet, délen és nyugaton több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar. Délutántól keleten, északkeleten is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de inkább csak fátyolfelhőzet valószínű, kis eséllyel fordulhat elő záporeső. Az északkeleti, keleti szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A hőmérséklet kora délután az ország nagyobb részén 20 és 24 fok között, a csapadékos délnyugati tájakon 18 fok körül várható. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.