A tartós csapadék megszűnik, mindenütt kisüt a nap

A zárt felhőzet a Dunántúlon is szakadozik, illetve gomolyossá válik, a tartós csapadék megszűnik, és arrafelé is több órára kisüt a nap. A Dunától keletre a napos délelőtti órák után gomolyfelhők képződnek. Délelőtt a Dunántúlon, délután másutt is elszórtan valószínű zápor, zivatar, legkisebb eséllyel a délkeleti megyékben. A Dunántúlon többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a hűvösebb. Késő estére 15, 21 fok közé hűl le a levegő.