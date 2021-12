[caption id="" align="alignleft" width="268"] Dluhopolszky László rajza

[/caption]Egy jogszabály alapján a rendőr 2003. június 30-ig munkaszüneti napon is távolléti díjra jogosult. Hiába garantálta a törvény 1996-tól a járandóságot, mindmáig egy fillért sem fizettek. Az sem bírta jobb belátásra az érintetteket, hogy közben a Legfelsőbb Bíróság is kimondta: munkaszüneti napon akkor is jár a pénz, ha nem dolgozik az érintett.



Szima Judit, a Tolna Megyei Rendőr Szakszervezet titkára elmondta: több kollégájával a megyei kapitányságnál kérvényezte az elmaradt juttatás kifizetését, de kérelmüket elutasították. Ezt követően az Országos Rendőr-főkapitányságnál (ORFK) fellebbezték meg a határozatot.



Szima Judit hangsúlyozta: amenynyiben ott is elutasítják kérvényüket, pert indítanak. A szakszervezeti titkár úgy értesült, több kollégája már megkapta az ORFK elutasító határozatát, akik bírósághoz fordulnak. Már találtak jogi képviselőt is maguknak Radovics Csilla személyében.



Emlékezetes: az ügyvédnő korábban a kismamák elmaradt jövedelempótléka ügyében pert nyert pert az állammal szemben. Radovics elmondta: a jelenlegi eset kísértetiesen hasonlít a kismamák ügyére, ahol szintén jogszabály garantálta a pénzt.

Az ORFK illetékese tegnap lapunk többszöri megkeresésére is elérhetetlennek bizonyult.