Egy héten belül két kormánytag is részt vett Bányai Gábor országgyűlési képviselő kampányrendezvényein. A múlt héten Benkő Tibor honvédelmi miniszter Kiskunhalason, míg szerda este Varga Mihály pénzügyminiszter támogatta a választók előtt a honatyát egy keceli lakossági rendezvényen. A sportcsarnokban elhelyezett több mint kétszáz szék mindegyikén ültek az érdeklődők.

A neves politikusokat Haszilló Ferenc, Kecel polgármestere üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi tárca vezetőjét nem először köszönthetik itt: 2014-ben ugyanis Kecelen kampányolt Bányai Gábor mellett Varga Mihály.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Fotó: Barta Zsolt

A település elöljárója ezt követően átadta a szót az 5. számú választókörzet jelenlegi képviselőjének. A Jánoshalmán élő politikus elmondta, hogy 12 évvel korábban Bács-Kiskun megye 119 településének a 70 százalékában nem volt olyan mértékű uniós támogatás, mint amilyet az elmúlt 8 évben ezek kaptak. Nem volt iskola-, óvodafelújítás, bölcsődeépítés és az útfelújítás sem volt jelentős.

Az utóbbi években megszaporodtak a munkálatok. Ennek eredményeként iskolákat és egészségügyi intézményeket újítottak fel. Bányai Gábor arról is beszélt, hogy a Fidesz-kormánynak komoly kihívásokkal kellett a napi megoldandó feladatok mellett szembenéznie. Árvizek, vörösiszap-katasztrófa, migránsválság, pandémia és most az ukrajnai háború is nehezíti a napi munkát.

Varga Mihály pénzügyminiszter beszéde elején hangsúlyozta: a világ az utóbbi időben veszélyesebbé vált. Majd feltette a kérdést: hogyan tudunk magunkról, családunkról és lakóhelyünkről gondoskodni. A miniszter rámutatott: úgy, hogy egy olyan kormányra bízzuk a vezetést, amely már bizonyított. Négy veszélyforrásra hívta fel a figyelmet, amelyet a kormány jól kezelt. A koronavírussal kezdte. A lakosság nagy részét beoltották, és arra készülünk, hogy a járvány visszahúzódik. Még 2020 tavaszán azonnal cselekedett a kormány, és felkészült arra, hogy a védekezés sikeres legyen. Igaz, a másik oldaltól nem sok segítséget kaptak. A legfontosabb döntéseket általában nem szavazták meg.

Varga Mihály pénzügyminiszter. Fotó: Barta Zsolt

A másik veszély a migráció. Független tanulmányok azt mondják, hogy a következő években Afrikából, Ázsiából közel 800 millió ember fog útra kelni, ez ellen védekezni kell – mondta. A harmadik veszély az, hogy egy másféle kormány az eddigi eredményeket lenullázhatja. A 2020-21-es gazdasági válságot ugyanis másként kezelte a jelenlegi kormány, mint a 2008-2009-es krízist az akkori baloldali kormány. A jelenlegi erőforrásokat csoportosított át, beruházásvédelmi támogatásokat adtak, bértámogatást biztosított, illetve volt adó- és járulékcsökkentés is, míg a korábbi válság során eltörölték a 13. havi nyugdíjat, megszorító intézkedéseket vezettek be. Tavaly a gazdaság már 7,1 százalékkal növekedett, és a munkahelyeket sikerült megvédeni, ma pedig 4,2 millió embernek van munkája. A negyedik veszély pedig a jelenlegi háború. Most óvatosan, higgadtan kell viselkedni – hangsúlyozta Varga Mihály. Nem tudjuk, mi fog történni Ukrajnában. Ha a háború véget ér, a szankciók, amelyeket bevezettek csak lassan fognak feloldódni.

Majd kérdésekre válaszolt a politikus. Elmondta, hogy a forint euró árfolyamát a piaci viszonyok határozzák meg, elhamarkodottan nem érdemes lecserélni a forintot euróra. Paks II. beruházásról megjegyezte, hogy a szerződést nem érintették a szankciók.