Labdarúgás

2 órája

Vármegyei gólvágók: Faragó Bence extrán termel, Ivacs Gábor sem lassított ősszel

Címkék#Ivacs Gábor#Faragó Bence#labdarúgás#gólkirály

Hamarosan az őszi szezon végéhez érnek a csapatok a Bács-Kiskun vármegyei bajnokságokban, így megvizsgáltuk azt, hogy állnak a góllövőlisták. A vármegyei gólvágók versenyét Bács-Kiskun ban Faragó Bence vezeti, de Ivacs Gábor is nagy léptekben halad zsinórban harmadik gólkirályi címéért.

Nyitray András

Nyáron már írtunk egy összesítést a vármegyei gólvágók csoportonkénti eredményeiről, már csak ezért is érdekes összehasonlítani az őszi számokkal ezt a listát. A Vármegye I-ben sok változás nincs, az ég kék, a fű zöld, Ivacs Gábor pedig vezeti a góllövőlistát. A Harta rutinos támadója az utóbbi két idényben kiemelkedett a mezőnyből, senki sem tudta befogni, és idén sincs ez másként. Ivacs a bajnokságban 15 gólnál jár, de a kupában is betalált már kétszer.

Faragó Bence vezeti a vármegyei gólvágók versenyét
Fotó: Tóth Zsolt/Totya Fotó Facebook-oldala

Jól termelnek a vármegyei gólvágók

A Vármegye II. esetében nem tudunk abszolút összehasonlítást végezni, hiszen csak egy csoportban zajlanak idén már a küzdelmek. Az északi gólkirály, Szabó Bence egy osztállyal feljebb lépett a Csólyospálossal, ugyanakkor a déli mesterlövész, Aladics Dániel idén is a Nemesnádudvar fő gólfelelőse, 10 találatnál tart. Egyelőre van, aki jobban áll nála, a kunszállási Balogh Zoltán 11-szer volt eredményes.

A Vármegye III. déli csoportja adta tavaly az abszolút győztest a gólkirályok versenyében, a bácsborsódi Török Endre 63-szor zörgette meg bajnokin az ellenfelek hálóját. Idén is jól kezdett, hiszen első meccsén rögtön 5 gólt vágott, ezt követően viszont két osztállyal feljebb lépett a Bácsalmáshoz. A déli csoportban így jelenleg a 16 gólos Ócsai Ivó (Madarasi SE) áll az élen, de szorosan követik többen is.

Az északi csoportban szerepel a legjobb formában lévő csatár, a ladánybenei Faragó Bence ugyanis máris 28 gólos, így akár Török Endre 63 találatát is felülmúlhatja az idény végén ilyen tempóban. Faragó legjobb meccsét a Jakabszállás ellen játszotta, akkor 6-szor volt eredményes. Őt 15 góllal az előző bajnokság győztese, Prikidánovics Márk (Izsák) követi 15 találattal.

Nyugaton Csonka Nornert (Szentmárton) a címvédő, aki eddig 10-szer talált be, ám most nem ő vezet. Bálint Noel (Harta II.) 17, illetve Muncan Jonel (Apostag) is 17-17 alkalommal szomorította az ellenfeleket.

A közép csoportban a kaskantyúi Kovács Zsolt idén kevésbé termel, tegyük hozzá, csupán négy meccsen lépett pályára, azokon viszont 4-szer talált be. A góllövőlistát 16 góllal a Kecel II-ben játszó Kővári Csaba vezeti jelenleg.

