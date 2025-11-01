Nem feltett kézzel megy ki a pályára a Tiszakécske a KTE ellen

A találkozó előtt a hazaiak nincsenek valami jó helyzetben, hiszen két játékosukat, az elmúlt fordulóban, a Csákvár elleni mérkőzésen kiállították. Így sem Lucas, sem pedig Szekér Ádám nem lehet ott a vármegyei rangadón, Ramos pedig öt sárga lapja miatt nem játszhat. Ez húzós veszteség, a Tisza-parti kisváros csapatánál, mert mind a három labdarúgó a kezdő csapat tagja. A Tiszakécske az utolsó két meccsen vereséget szenvedett. Csákváron bajnoki mérkőzésen maradtak alul 1–3 arányban, míg a MOL Magyar Kupában az Ajka otthonában, hosszabbítás után szenvedtek 2–1 arányú vereséget, ez pedig a kiesést jelentette a csapat számára.

Nehéz derbire készül Pintér Csaba

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kecskeméti TE már felvette a bajnokság ritmusát és a harmadik helyet foglalja el a tabellán. A Magyar Kupában az NB III-as Tiszafüred ellen, ha nem is nagy arányú, de 2–1-es győzelmet aratott és ezzel menetel tovább, a legjobb tizenhat között.

Nehéz mérkőzésre számítanak

– Több szempontból is nehéz mérkőzés lesz a KTE elleni vasárnapi találkozó, mondta Pintér Csaba. – Egyrészt a pikantériája miatt, másrészt azért, mert a Kecskemét jó csapat, jó szériában vannak. A harmadik ok pedig az, hogy kulcsembereim estek ki, és nem lehetnek ott a találkozón. Bízom azonban abban, hogy tudjuk őket megfelelő minőségben pótolni. A játékosok megmutathatják, hogy a presztízs mérkőzésen hogyan játszanak. A mostani csapatból nyilvánvalóan kevesen értik azt, hogy ez mit jelent. És még kevesebb azoknak a száma, akik részt vettek már egy ilyen vármegyei rangadón. Ezért az ő számukra nem biztos, hogy ugyan azt jelenti, mint a szurkolók számára. Erre fel kell készítenünk a játékosokat, hogy milyen jelentőséggel bír ez a derbi, mit jelent ez a két városnak. Van hagyománya is ennek a rangadónak, amire nem csak az edzéseken, de az öltözőben is készülünk. Minden valószínűség szerint sok néző lesz, jó hangulat, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket. Mindenki bizonyítani akar, de nem mindenki tud azonos szinten teljesíteni. Az biztos, hogy aki pályára lép, az meg akarja mutatni, hogy mire képes és át fogja érezni ennek a mérkőzésnek a jelentőségét. A város és a klub szempontjából is fontos találkozó lesz. Jó mérkőzést, a derbihez megfelelő szintű mérkőzést szeretnénk játszani, és természetesen azt is szeretnénk, hogy ehhez eredmény is párosuljon. Tudjuk, hogy hullámzó a teljesítményünk, de soha nem megyünk ki senki ellen a pályára feltett kézzel. És soha nem megyünk ki úgy, hogy esélytelenek lennénk, tette hozzá a tiszakécskeiek vezetőedzője.