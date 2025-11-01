november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Nem feltett kézzel megy ki a pályára a Tiszakécske a KTE ellen

Címkék#tiszakécskei lc#labdarúgás#KTE

A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a vármegyei El Clásicot bonyolítják le, mivel a Tiszakécskei LC a Kecskeméti TE gárdáját fogadja. A mérkőzést minden bizonnyal sok néző előtt bonyolítják le, és mind a két csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy látványos jó mérkőzést lássanak a szurkolók.

Szentirmay Tamás

A találkozó előtt a hazaiak nincsenek valami jó helyzetben, hiszen két játékosukat, az elmúlt fordulóban, a Csákvár elleni mérkőzésen kiállították. Így sem Lucas, sem pedig Szekér Ádám nem lehet ott a vármegyei rangadón, Ramos pedig öt sárga lapja miatt nem játszhat. Ez húzós veszteség, a Tisza-parti kisváros csapatánál, mert mind a három labdarúgó a kezdő csapat tagja. A Tiszakécske az utolsó két meccsen vereséget szenvedett. Csákváron bajnoki mérkőzésen maradtak alul 1–3 arányban, míg a MOL Magyar Kupában az Ajka otthonában, hosszabbítás után szenvedtek 2–1 arányú vereséget, ez pedig a kiesést jelentette a csapat számára.

nehéz meccs vár a Tiszakécskére,
Nehéz derbire készül Pintér Csaba
Fotó: Szentirmay Tamás

A Kecskeméti TE már felvette a bajnokság ritmusát és a harmadik helyet foglalja el a tabellán. A Magyar Kupában az NB III-as Tiszafüred ellen, ha nem is nagy arányú, de 2–1-es győzelmet aratott és ezzel menetel tovább, a legjobb tizenhat között.

Nehéz mérkőzésre számítanak

– Több szempontból is nehéz mérkőzés lesz a KTE elleni vasárnapi találkozó, mondta Pintér Csaba. – Egyrészt a pikantériája miatt, másrészt azért, mert a Kecskemét jó csapat, jó szériában vannak. A harmadik ok pedig az, hogy kulcsembereim estek ki, és nem lehetnek ott a találkozón. Bízom azonban abban, hogy tudjuk őket megfelelő minőségben pótolni. A játékosok megmutathatják, hogy a presztízs mérkőzésen hogyan játszanak. A mostani csapatból nyilvánvalóan kevesen értik azt, hogy ez mit jelent. És még kevesebb azoknak a száma, akik részt vettek már egy ilyen vármegyei rangadón. Ezért az ő számukra nem biztos, hogy ugyan azt jelenti, mint a szurkolók számára. Erre fel kell készítenünk a játékosokat, hogy milyen jelentőséggel bír ez a derbi, mit jelent ez a két városnak. Van hagyománya is ennek a rangadónak, amire nem csak az edzéseken, de az öltözőben is készülünk. Minden valószínűség szerint sok néző lesz, jó hangulat, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket. Mindenki bizonyítani akar, de nem mindenki tud azonos szinten teljesíteni. Az biztos, hogy aki pályára lép, az meg akarja mutatni, hogy mire képes és át fogja érezni ennek a mérkőzésnek a jelentőségét. A város és a klub szempontjából is fontos találkozó lesz. Jó mérkőzést, a derbihez megfelelő szintű mérkőzést szeretnénk játszani, és természetesen azt is szeretnénk, hogy ehhez eredmény is párosuljon. Tudjuk, hogy hullámzó a teljesítményünk, de soha nem megyünk ki senki ellen a pályára feltett kézzel. És soha nem megyünk ki úgy, hogy esélytelenek lennénk, tette hozzá a tiszakécskeiek vezetőedzője.

A Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu