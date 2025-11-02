november 2., vasárnap

Futsal

Duplázásra készül hazai pályán a ScoreGoal

Címkék#ScoreGoal#H O P E#futsal#Koós Károly#Haladás

Létfontosságú hét előtt áll a ScoreGoal, mely két döntő fontosságú csatát vív egy hét alatt az alapszakaszban. Az SG Kecskemét Futsal hétfőn és csütörtökön a Haladás majd három nappal később a H.O.P.E. ellen is három pontot szerezne.

Nyitray András

Az SG Kecskemét az előző körben Debrecenben kapott ki, ami a felsőházi helyekért folyó csata szempontjából nem jött jól a hírös városiaknak. A ScoreGoal előtt két papíron kötelezőnek tűnő győzelem áll, de nem bízhatja el magát a gárda. A jelenleg sereghajtó Haladás ellen minden bizonnyal mindenki arra tippelne, hogy sima kecskeméti siker születik majd, ahogy az újonc H.O.P.E. ellen is, ám utóbbitól például az idény nyitányán már kapott váratlant pofont a Kecskemét. Koós Károly vezetőedző is óva int az túlzott elbizakodottságtól mindenkit. 

Az SG Kecskemét két hazai meccsre készül egy hét alatt
Az SG Kecskemét két fontos meccs előtt
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az SG Kecskemét edzője szerint nehéz kötelező meccsek előtt állnak

– A hétfői meccs után nagyon csalódottak voltunk – nyilatkozta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – Győzelmi esélyt szalasztottunk el Debrecenben. Ez érződött a hangulaton is a héten. Most jön két hazai meccs a jövő héten. Az első hétfőn a Haladás ellen. Papíron könnyűnek ígérkezik, de szerintem senkit ne tévesszen meg a Szombathely jelenlegi helyezése a tabellán. Fiatal, jól küzdő csapat, akik a végéig hajtani fognak. Nehéz lesz ellenük még hazai pályán is. Nekünk viszont nincs már botlási lehetőség, csak a győzelem elfogadható a két soron következő meccsen. Ezekkel meg tudnánk alapozni a folytatást, és megragadni az esélyt, hogy bejussunk a felsőházba. Szurkolóink biztatására mindkét összecsapáson nagy szükségünk lesz, várjuk őket a Messzi István Sportcsarnokba – tette hozzá Koós Károly. 

A Haladás elleni bajnoki hétfőn 18 óra 30 perckor kezdődik. 

