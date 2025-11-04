november 4., kedd

Futsal

1 órája

Harcos meccsen a második félidőben diadalmaskodott a ScoreGoal

Címkék#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#Haladás

A sereghajtó Haladást fogadta a ScoreGoal Kecskemét Futsal a férfi futsal NB I. 11. fordulójában. Kemény küzdött a vendégcsapat, de végül biztosan nyertek a kecskemétiek.

Vincze Miklós

Meglepte a Kecskemétet az agilis vendég alakulat: és a 3. percben vezetéshez jutottak Kárász révén, 0-1. Ébresztőt fújtak a kék oroszlánok, és Öreglaki szép cselei után Gyimesinek kellett bravúrt bemutatni. Juhász is próbára tette több alkalommal a Haladás kapusát, ám túljárni az eszén nem tudott. A 9. percben időt kértek a vendégek, és két veszélyes támadást is tudtak vezetni kontrából, Krajcsi azonban a helyén volt. Kovács Ádám törte meg a hazai gólcsendet, életerős lökete a kapufáról vágódott a hálóba, 1-1. Tovább szőtte támadásait a hírös városi alakulat, és törekvéseiket a 16. percben siker koronázta. Formás támadás végén Öreglaki passzolt közelről a kapuba, 2-1. Három percre rá Rutai is betalált, ezzel kétgólosra növelve az előnyt, 3-1. A vasi gárda a félidő előtt még szépíteni tudott, 3-2.

A ScoreGoal Kecskemét játékosa, Rutai Balázs
A ScoreGoal Kecskemét játékosa, Rutai Balázs (labdával) két gólt szerzett
Fotó: Bús Csaba

Térfélcsere után is kezdeményezőbb volt a ScoreGoal Kecskemét, a masszívan védekező szombathelyiek viszont jól állták a sarat. A 25. percben az egyenlítés is összejött nekik, 3-3. Nem sokat kellett várni a válaszra, a középkezdés után nem sokkal Juhász Donát ragadta vissza a vezetést a ScoreGoalnak, 4-3. A 28. percben újfent a Juhász volt a befejező, második szándékból talált be, 5-3. Biró sem akart lemaradni a többiektől, háromra növelte a hazai fórt, 6-3. Kihagyott hazai lehetőségből kontrázott a Haladás, és Sodics faragta a hátrányt, 6-4. A 35. percben Juhász egy tetszetős akciót befejezve mesterhármasig jutott, 7-4. Időt kértek a vendégek, de nem tudták stabilizálni védekezésüket, Rutai villant, 8-4. A hátralévő időben több gól nem esett.

– Nem úgy kezdtünk, ahogy megbeszéltük – értékelt Koós Károly, a hazaiak vezetőedzője. – Nem voltunk elég agresszívak, a pontrúgásoknál nem koncentráltunk, ezekből kaptuk a gólok zömét. A nyolc rúgott gól az rendben van, de ez az a győzelem, amiért nem tudok önfeledten örülni. A csütörtöki meccsre és természetesen a továbbiakra is ennél sokkal több kell majd tőlünk, hogy el tudjuk érni céljainkat.

ScoreGoal Kecskemét Futsal-Haladás VSE 8-4 (3-2)

Kecskemét, vezette: ifj. Hargung Vilmos, Borbás Bottyán, Minda Gábor.

ScoreGoal: Krajcsi – Biró, Hajnal N., Rutai, Kovács Á. Csere: Hajnal V., Kovács M., Bencsik, Madarász, Öreglaki, Juhász, Moga. Vezetőedző: Koós Károly.

Haladás VSE: Gyimesi – Kárász, Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Dobos. Csere: Bognár, Rosner, Novák, Vincze, Körmendy, Ötvös, Sodics, Horváth M.

Gól: Kovács Á. A 1., Öreglaki a 16., Rutai a 19., a 36., Juházs a 21., a 27., a 35., Biró a 30. illetve Kárász a 3., Kovács Á. (öngól) a 20., Sodics a 25., a 32. percben.

A ScoreGoal Kecskemét a következő mérkőzését ezen a héten, csütörtökön vívja, 18 óra 30 perces kezdettel, szintén hazai pályán, akkor a H. O. P. E. Futsal lesz a vendége.

