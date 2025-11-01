Az ősz csúcsrangadóját vívják meg Pálmonostorán

Az első kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyert a Pálmonostora, mindössze egy mérkőzést adott döntetlenre. A csapat gólkülönbsége is parádés, negyvenegy gólt szereztek, és mindössze tizenhárom alkalommal kapituláltak. Ezen a hétvégén a Ladánybene elleni csúcstalálkozó vár a Pálmonostorára, amelynek a szakmai vezetését átmenetileg a csapat egyik játékosa, Keresztesi Zoltán vette át. Vele beszélgettünk a rangadó előtt.

A Pálmonostora kerete az SC HÍrös-Ép II. elleni mérkőzés előtt

Fotó: Vincze Miklós

– Rangadót vívtok a hétvégén a Ladánybene ellen. Az ősz elején is lenyilatkoztátok, hogy hétközi edzés – elsősorban munkahelyi elfoglaltságok miatt – nem zavar bele a Pálmonostora játékosainak a heti programjába. Most, a nagy csoportrangadó előtt sem változtattatok ezen?

– Nem, az idei őszön már nem változtatunk a jól bevált szokáson. Félig tréfásan mondom, hogy jól bevált, de az eredmények azt mutatják, hogy azért megy a csapatnak. Ráadásul amatőr csapat vagyunk, mindenkinek munkahelye van, mindenki dolgozik. A keretben ugyanakkor van több rutinos játékos és vannak tehetséges fiatalok is, elég erős a gárda, meggyőződésem, hogy így is el tudjuk érni a kitűzött célunkat.

– A múlt héten a Ballószög vendégeként rúgtatok tíz gólt. Az tekinthető az utolsó edzésnek a Ladánybene elleni összecsapás előtt?

– Semmiképpen sem. Az egy egészen másfajta helyzet volt, egy egészen másfajta ellenfél. Annak nagyon örülünk, hogy tíz gólt sikerült rúgnunk idegenben, de a Bene elleni mérkőzésre való felkészülés tekintetében az a kilencven perc nem mérvadó. Minden tiszteletem a Ballószögé, de nem őket minősítem ezzel le, hanem a Ladánybene minőségét ismerem el.

– Mi a célotok a hétvégi rangadón?

– Csakis a három pont megszerzése lehet, aki engem ismer, az tudja, hogy nálam nincs középút, az elvárások tekintetében nincsenek kompromisszumok.

– A teljes keret a rendelkezésedre áll?

– Úgy fest, hogy most először talán igen. Egyedül Filus Andor az, akinek a szereplése bizonytalan, de őt leszámítva mindenkire számíthatunk. Sérültünk, eltiltottunk jelenleg nincs, tehát teljes kerettel várjuk a rangadót. Tiszteljük az ellenfelet, jól tudjuk, hogy nem véletlenül maradtak veretlenek már majdnem az egész őszi idény során. A Ladánybene egy hatékony gépezet, az élén egy kiváló góllövővel. Faradó Bence kvalitásait ismerjük, aligha lepek meg bárkit is azzal, hogy tudom, hogy kulcskérdés lesz, hogy őt mennyire tudjuk semlegesíteni, mennyire tudjuk megfogni. Azon leszünk, hogy ez sikerüljön. A saját szurkolóinknak és a semleges érdeklődőknek is nyugodt lélekkel üzenem, hogy jöjjenek csak nyugodtan ki erre a mérkőzésre, mert az biztos, hogy jó meccs lesz, hiszen mind a két fél mindent el fog követni a győzelemért. Aztán győzzön a jobbik, nagyon remélem, hogy mi leszünk azok.