Sokáig dominált a Bene, de a gólokat a Pálmonostora rúgta

Alaposan bekezdett a Ladánybene, lendületes játékkal, jó indításokkal többször is zavarba hozták a hazai védelmet. Klasszikus ziccer nem alakult ki, de olyan kapu előtti kavarodás, amelyből bármikor születhet gól, nem is egy. A 6. percben aztán meg is született a gól, ami a levegőben lógott: csakhogy a másik oldalon, a Pálmonostora javára.

Bevonul a Ladánybene és a Pálmonostora csapata

Fotó: Vincze Miklós

Jól kezdett a Pálmonostora

Faragó Bence tört kapura, a hazai védők lerántották. A vendégek piros lapot reklamáltak, majd elvégezték a szabadrúgást, a kaputól 16 és fél méterről. A labda a sorfalat találta el, a sorfal egyik tagja megeresztett egy életerős felszabadító rúgást. Nagy Attila rajtolt rá a labdára, és a vendégvédőt megelőzve lövőhelyzetbe került, és 16 méterről a kapus fölött a léc alá bombázott, 1-0. A bekapott gól mit sem vett vissza a vendégek lendületéből, továbbra is erőteljesen igyekeztek rohamozni, sok egy az egy elleni szituációban megelőzték a hazai védőket, többször is komoly zavart okoztak a hazai kapu előtt. De csak zavart. A 28. percben egy veszélyes vendég kontra végén Nagy Attila fejelhetett kapura, a középre tartó labdáját Faragó Ádám védte. Egy percre rá növelte az előnyét a hazai gárda. Horváth Zalán indult meg a pálya jobb oldaláról, a felezővonal közeléből. Hatalmas szólót vágott ki, megállíthatatlanul kerülgette az ellenfeleket, végül beért a 16-oson belülre, és balról, 12 méterről a hosszú sarokba helyezett, 2-0. Továbbra is nagy vehemenciával igyekezett gólt szerezni a vendégcsapat, a hazaiak pedig hősiesen védekeztek. A 37. percben Kovács Norbert beadását követően Nagy Attila pörgetett kapura, a vendégek portása másodszorra kaparintotta meg a labdát, nem kis bravúrral. Három percre rá egy beadást követően újra Nagy Attila tüzelhetett, a bal alsó sarkot célozta, Faragó Ádám nagyot vetődve mentett. A legközelebb a 43. percben állt a gólhoz a Bene, akkor Tóth Zalán adott be balról, Faragó Bence balról, tíz méterről erős lövéssel célozta meg a hosszú sarkot, Magyar Imre nagyot mentett. Izgalmas, eseményteli, érdekes első félidőt láthattak a szurkolók.