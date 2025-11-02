55 perce
Sokáig dominált a Bene, de a gólokat a Pálmonostora rúgta
Az éllovas Pálmonostora a második helyen álló Ladánybenét fogadta a vármegye három Északi csoportjának a rangadóján. Bár a Ladánybene kezdett veszélyesebben, és sokáig fölényben is játszott, a gólokat a Pálmonostora rúgta, és végül örömjátékkal nyerték meg 3-0-ra a mérkőzést.
Alaposan bekezdett a Ladánybene, lendületes játékkal, jó indításokkal többször is zavarba hozták a hazai védelmet. Klasszikus ziccer nem alakult ki, de olyan kapu előtti kavarodás, amelyből bármikor születhet gól, nem is egy. A 6. percben aztán meg is született a gól, ami a levegőben lógott: csakhogy a másik oldalon, a Pálmonostora javára.
Jól kezdett a Pálmonostora
Faragó Bence tört kapura, a hazai védők lerántották. A vendégek piros lapot reklamáltak, majd elvégezték a szabadrúgást, a kaputól 16 és fél méterről. A labda a sorfalat találta el, a sorfal egyik tagja megeresztett egy életerős felszabadító rúgást. Nagy Attila rajtolt rá a labdára, és a vendégvédőt megelőzve lövőhelyzetbe került, és 16 méterről a kapus fölött a léc alá bombázott, 1-0. A bekapott gól mit sem vett vissza a vendégek lendületéből, továbbra is erőteljesen igyekeztek rohamozni, sok egy az egy elleni szituációban megelőzték a hazai védőket, többször is komoly zavart okoztak a hazai kapu előtt. De csak zavart. A 28. percben egy veszélyes vendég kontra végén Nagy Attila fejelhetett kapura, a középre tartó labdáját Faragó Ádám védte. Egy percre rá növelte az előnyét a hazai gárda. Horváth Zalán indult meg a pálya jobb oldaláról, a felezővonal közeléből. Hatalmas szólót vágott ki, megállíthatatlanul kerülgette az ellenfeleket, végül beért a 16-oson belülre, és balról, 12 méterről a hosszú sarokba helyezett, 2-0. Továbbra is nagy vehemenciával igyekezett gólt szerezni a vendégcsapat, a hazaiak pedig hősiesen védekeztek. A 37. percben Kovács Norbert beadását követően Nagy Attila pörgetett kapura, a vendégek portása másodszorra kaparintotta meg a labdát, nem kis bravúrral. Három percre rá egy beadást követően újra Nagy Attila tüzelhetett, a bal alsó sarkot célozta, Faragó Ádám nagyot vetődve mentett. A legközelebb a 43. percben állt a gólhoz a Bene, akkor Tóth Zalán adott be balról, Faragó Bence balról, tíz méterről erős lövéssel célozta meg a hosszú sarkot, Magyar Imre nagyot mentett. Izgalmas, eseményteli, érdekes első félidőt láthattak a szurkolók.
Második félidő
A második játékrészben vendég ziccert követően Ürmös Péter passzát követően Nagy Attila adott le egy kellemetlen lövést, Faragó ezúttal is a helyén volt. Az 50. percben érkezett el a mérkőzés azon fázisa, amikor szűnni látszott a vendég mezőnyfölény. Az 53. percben Nagy Attila passzolt középre, Szalai Ádámnak nem jött lábra ugyan a labda, de mivel a kaputól három méterre kapta a labdát, igyekezett a kapuba gyömöszölni, a vendégek hálóőre kétszer is nagyot mentett. Alig egy órája játszottak a csapatok, amikor megfogyatkozott a vendégcsapat, reklamálás miatt Berényi Gábor kapta meg a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. Innentől a hazai gárda örömjátékáról szólt a meccs, a Pálmonostora játékosai elkezdtek szárnyalni, könnyed, laza játékuk láttán az volt a külső szemlélő érzése, hogy nekik most már minden bejön, a Ladánybenének pedig semmi sem akart összejönni. A 63. percben Ürmös Péter csípett el egy könnyelmű passzt a vendég 16-os előtt, és balról, 20 méterről kegyetlenül a rövid alsó sarokba bombázott, 3-0. Horváth Zalán nagy szólót vágott ki, lövését azonban Faragó Ádám védte. A másik oldalon Faragó Bence tört be balról, ám a rövid sarok mellé durrantott. Kisvártatva újra Faragó Bence került jó helyzetbe, jobbról remek lövést adott le, Magyar Imrén azonban nem tudott kifogni. A 72. percben Ódor Zoltán adta bele minden elkeseredését egy jobbról leadott, harminc méteres lövésbe, a labda azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. „Meg vagyunk átkozva” – idézhették ekkor már – méltán – Bagamérit, a legendás fagylaltost a vendégek. Minden bizonnyal ezen átok működött akkor is, amikor Faragó Bence középre adott labdája találta nagy helyzetben Pánczél Istvánt, aki azonban csúnyán fölé durrantott. Kisvártatva Faragó Bence csinálta meg remek cselekkel saját magának a ziccert, de a hazai portáson ma nem lehetett kifogni. A 86. percben Horváth Zalán passzolt középre jobbról, Földesi Mihály három méterről rátűzte, Faragó Ádám a fizika törvényeit meghazudtolva tolta a fölső lécre a labdát. A hazaiak számára a drukkerek vastapsával ért véget a mérkőzés, amelyet sokat dolgozva, az idő előrehaladtával egyre szervezettebben futballozva nyertek meg – megérdemelten – 3-0-ra, a benei csapat pedig – érthető módon – vigasztalhatatlan volt.
Így értékelt Keresztesi Zoltán és Fodor Zoltán
– Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, és azt nyújtottuk a mérkőzésen, amit előtte kigondoltunk – értékelt hazai részről Keresztesi Zoltán. – Egyesével megbeszéltem a meccs előtt a srácokkal, hogy kinek mi a dolga, mindenki teljesítette a feladatát, mindenki megtette a magáét, ennek köszönhetjük, hogy sikerült megszereznünk a három pontot. Ez egy igazi csapatmunka volt.
– Nagy lendülettel vágtunk bele a mérkőzésbe, és ennek megfelelően az első félidőben több hatalmas helyzetet is kialakítottunk, de sajnos az utolsó passzokba mindig hiba csúszott – tekintett vissza a találkozóra a Ladánybene játékos-edzője, Fodor Zoltán. – Ezt követően egy erősen megkérdőjelezhető bírói ítélet után lekontrázott minket az ellenfél, és rossz helyezkedésünknek köszönhetően értékesíteni tudták a helyzetüket. Továbbra is próbáltunk nyomást gyakorolni az első játékrészben, de ismét kimaradtak a lehetőségeink, míg a túloldalon jobban sáfárkodtak a sajátjaikkal. Sajnos így már nem sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez.
Pálmonostora SE–Ladánybenei LC 3-0 (2-0)
Pálmonostora, vezette: Tasnádi Dávid (Péter-Szabó Ottó, Kuklis Pál)
Pálmonostora: Magyar – Szalai, Murányi, Kovács N. (Földesi 75.), Horváth Z., Keresztesi, Nagy A. (Földvári 79.), Zelenka, Huszka, Polyák, Ürmös.
Ladánybene: Faragó Á. - Koller D., Tóth Z. (Petrik 57.), Holecz (Pánczél 74.), Fodor (Baranyi 73.), Faragó B., Berényi, Dóka, Ódór (Szlávik 74.), Faragó M. (Baranyi 28.), Lambisi.
Gól: Nagy A. a 6., Horváth Z. a 29., Ürmös a 63. percben.
Kiállítva: Berényi a 60. percben.
Sárga lap: Polyák a 44., Horváth Z. a 45. percben.
