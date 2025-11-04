Visszavette a vezetést az Érsekcsanád, nőtt a Pálmonostora előnye

A Déli csoportban az éllovas Kelebia a 3. helyen álló Érsekcsanádot fogadta a hétvégén. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően óriási csatát hozott. A Kelebia szerezte meg a vezetést félóra játék után Nyári Alvin révén. A második játékrészben Rabi Ervin egyenlített, majd a 86. percben Mucsi Milán a győztes gólt is megszerezte, így az Érsekcsanád 2-1 arányban nyert, és visszaállt a tabella élére. Abba, hogy a Csanád újra az élre állhasson, besegített a Csanádnak a Dávod is, miután Balázs Kevinnek a 38. percben szerzett találatával 1-0 arányban legyőzte a Tompát. Bár vezetett hazai pályán a Bácsbokod Kölcze István góljával, a Hercegszántó Gunya Gábor és Vitális Attila találataival fordított és nyert.

Bevonul a Ladánybene és a Pálmonostora csapata

Forrás: Vincze Miklós

Déli csoport, eredmények: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE 2-1, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC 1-2, BEKO FC Dávod-Tompai SE 1-0, Tataháza SE-Kisszállási SC 1-4, Madarasi SE-Felsőszentiván 2-0, Garai KSE-Csátalja SE 4-2, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK 7-2, Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC 2-3.

Északi csoport: nőtt a Pálmonostora előnye

Az éllovas Pálmonostora a 2. Ladánybenét fogadta a vármegye három Északi csoportjának a rangadóján. A két csapatnak a mérkőzés előtt nem csak a pontszáma, hanem a gólkülönbsége is egyforma volt, több rúgott góljának köszönhetően állt az élen a Pálmonostora. A találkozó hatalmas csatát, és hazai győzelmet hozott.

Megerősítette a harmadik helyét az Izsák, miután 5-0 arányban legyőzte a Ballószög gárdáját. Némi meglepetésre három ponttal távozott Katonatelepről a Szabadszállás. Fülöpszállásról tudott három ponttal távozni a Tiszaug.

Eredmények: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug 2-3, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE 3-2, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE 3-4, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE 2-0, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK 5-0, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Kerekegyházi SE II. 2-0.

Közép csoport

A Közép csoortban visszaállt az élre a Csólyospálos II., miután 5-2 arányban legyőzte a Jászszentlászló csapatát. Újabb nagy rangadót nyert meg a Bócsa, ezúttal a Kiskunmajsát győzte le 3-2 arányban. Egy fordulatos, parádés, emlékezetes meccsen 5-5-ös döntetlent játszott egymással a Balotaszállás és a Kecel FC II.