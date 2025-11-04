november 4., kedd

Labdarúgás

55 perce

Visszavette a vezetést az Érsekcsanád, nőtt a Pálmonostora előnye

A hétvégén a 11. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli és Északi csoportjában. A vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 9. kör mérkőzéseit vívták meg a csapatok. Délen újra az Érsekcsanád áll az élen, északon három pont előnyre tett szert a Pálmonostora.

Vincze Miklós

A Déli csoportban az éllovas Kelebia a 3. helyen álló Érsekcsanádot fogadta a hétvégén. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően óriási csatát hozott. A Kelebia szerezte meg a vezetést félóra játék után Nyári Alvin révén. A második játékrészben Rabi Ervin egyenlített, majd a 86. percben Mucsi Milán a győztes gólt is megszerezte, így az Érsekcsanád 2-1 arányban nyert, és visszaállt a tabella élére. Abba, hogy a Csanád újra az élre állhasson, besegített a Csanádnak a Dávod is, miután Balázs Kevinnek a 38. percben szerzett találatával 1-0 arányban legyőzte a Tompát. Bár vezetett hazai pályán a Bácsbokod Kölcze István góljával, a Hercegszántó Gunya Gábor és Vitális Attila találataival fordított és nyert.

Déli csoport, eredmények: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE 2-1, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC 1-2, BEKO FC Dávod-Tompai SE 1-0, Tataháza SE-Kisszállási SC 1-4, Madarasi SE-Felsőszentiván 2-0, Garai KSE-Csátalja SE 4-2, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK 7-2, Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC 2-3.

Északi csoport: nőtt a Pálmonostora előnye

Az éllovas Pálmonostora a 2. Ladánybenét fogadta a vármegye három Északi csoportjának a rangadóján. A két csapatnak a mérkőzés előtt nem csak a pontszáma, hanem a gólkülönbsége is egyforma volt, több rúgott góljának köszönhetően állt az élen a Pálmonostora. A találkozó hatalmas csatát, és hazai győzelmet hozott.

Megerősítette a harmadik helyét az Izsák, miután 5-0 arányban legyőzte a Ballószög gárdáját. Némi meglepetésre három ponttal távozott Katonatelepről a Szabadszállás. Fülöpszállásról tudott három ponttal távozni a Tiszaug. 

Eredmények: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug 2-3, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE 3-2, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE 3-4, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE 2-0, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK 5-0, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Kerekegyházi SE II. 2-0.

Közép csoport

A Közép csoortban visszaállt az élre a Csólyospálos II., miután 5-2 arányban legyőzte a Jászszentlászló csapatát. Újabb nagy rangadót nyert meg a Bócsa, ezúttal a Kiskunmajsát győzte le 3-2 arányban. Egy fordulatos, parádés, emlékezetes meccsen 5-5-ös döntetlent játszott egymással a Balotaszállás és a Kecel FC II. 

Eredmények: Balotaszállási FC-Kecel FC II. 5-5, Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC 3-2, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK 0-3, Csólyospálos II.-Jászszentlászlói SE 5-2. A Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. mérkőzés elmaradt.

Nyugati csoport

A Nyugati csoport éllovasa, a Harta második csapata rangadót nyert hazai pályán, a bajnoki címvédő Szentmártont győzte le. Vizi Milán és Bálint Noel góljaival 2-0-ás hazai vezetéssel zárult az első félidő. Mazán Balázs a második játékrész derekán szépített, de a végeredményt Bálint Noel állította be a 90. percben. A Dunapataj döntetlent játszott Bátyán – egyszer vezetett a Pataj, majd a hajrában már egyenlíteni kényszerült –-, így a tabellán megelőzte a Szakmár, amely 5-0- arányban verte az Apostagot. 

Eredmények: Bátyai SE-Dunapataji KSE 2-2, Szakmári KSE-Apostag KSE 5-0, Dunaegyháza SE-Fajsz SE 3-3, Uszód KSE-Dunavecsei SE 7-0, Solti FC-Főnix SE Foktő 2-1, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC 0-3, Harta SE II.-Szentmárton SE 3-1. 

Vármegye III., Déli csoport

  1. ÉRSEKCSANÁD 11 9 1 1 52-10 28
  2. KELEBIA 11 9 1 1 30-8 28
  3. TOMPA 11 9 0 2 39-7 27
  4. BÁCSBOKOD 11 6 1 4 28-25 19
  5. DÁVOD 11 5 3 3 20-19 18
  6. BAJASZENTISTVÁN 10 5 1 4 32-13 16
  7. BÁCSBORSÓD 11 5 1 5 31-29 16
  8. SÜKÖSD 11 5 1 5 24-31 16
  9. GARA 10 5 0 5 39-29 15
  10. MADARAS 11 5 0 6 26-24 15
  11. HERCEGSZÁNTÓ 11 5 0 6 21-20 15
  12. FELSŐSZENTIVÁN 10 4 2 4 26-17 14
  13. KISSZÁLLÁS 9 3 2 4 18-20 11
  14. CSÁTALJA 10 2 0 8 13-26 6
  15. KENDERES SE 11 1 1 9 19-49 4
  16. TATAHÁZA 11 0 0 11 12-103 0

Vármegye III., Északi csoport

  1. PÁLMONOSTORA 10 9 1 0 44-13 28
  2. LADÁNYBENE 10 8 1 1 38-13 25
  3. IZSÁK 10 8 0 2 30-14 24
  4. SC HÍRÖS-ÉP II. 9 6 1 2 26-5 19
  5. TISZAUG 10 6 0 4 28-24 18
  6. VASUTAS SK 10 5 2 3 32-22 17
  7. TISZAALPÁR 11 5 1 5 34-30 16
  8. KATONATELEP 11 5 1 5 30-26 16
  9. KEREKEGYHÁZA II. 10 3 2 5 29-25 11
  10. JAKABSZÁLLÁS 10 3 0 7 18-45 9
  11. FÜLÖPSZÁLLÁS 10 2 3 5 33-32 9
  12. HELVÉCIA 10 2 2 6 12-34 8
  13. SZABADSZÁLLÁS 11 2 1 8 14-38 7
  14. BALLÓSZÖG 10 2 1 7 14-41 7
  15. FÜLÖPJAKAB 10 2 0 8 25-45 6

Vármegye III., Közép csoport

  1. CSÓLYOSPÁLOS II. 8 7 0 1 30-10 21
  2. VADKERT FC 8 6 1 1 21-11 19
  3. KECEL II. 8 5 3 0 28-11 18
  4. BÓCSA 7 5 0 2 22-11 15
  5. KISKUNMAJSA 9 4 2 3 36-17 14
  6. KISKŐRÖS II. 9 3 2 4 22-17 11
  7. KASKANTYÚ 8 3 1 4 23-15 10
  8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 8 3 0 5 24-23 9
  9. CSÁSZÁRTÖLTÉS 8 2 0 6 8-38 5
  10. BALOTASZÁLLÁS 8 1 1 6 15-30 4
  11. KISKUNHALAS 7 0 0 7 2-48 0

Vármegye III., Nyugati csoport

  1. HARTA II. 9 7 2 0 42-12 23
  2. SZAKMÁR 9 6 1 2 34-14 19
  3. DUNAPATAJ 9 6 1 2 28-12 19
  4. USZÓD 8 6 0 2 44-14 18
  5. BÁTYA 9 5 2 2 22-16 17
  6. SOLT 9 5 0 4 21-25 15
  7. SZENTMÁRTON 9 4 2 3 30-12 14
  8. DUNAEGYHÁZA 9 4 2 3 26-29 14
  9. HAJÓS 9 3 0 6 21-36 9
  10. APOSTAG 9 2 2 5 25-29 8
  11. DUNAVECSE 9 2 2 5 11-32 8
  12. FAJSZ 9 2 1 6 18-36 7
  13. FOKTŐ 9 1 3 5 17-30 6
  14. DUNASZENTBENEDEK 8 0 0 8 5-47 0

