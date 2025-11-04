Kiadós vereséget szenvedett az NNC Frogs a Kincsem vendégeként

Már az első percben megszerezte a hazai gárda Nagy Bálint révén a vezetést, ezt követően 14 percen át nem esett gól, ekkor még nem tűnt úgy, hogy ma kiadós vereségben lesz része az NNC Frogs-nak. Öt perccel az első játékrész vége előtt 3-0-ra növelte az előnyét a hazai csapat, ekkor már sötét gólfellegek gyűltek a tápiószentmártoni sportcsarnok fölött. A második játékrészben aztán le is szakadt a gólzápor, a 34. percben már 9-0-ra vezetett a Kincsem, a vendégek becsületgólját Bita Mátyás szerezte meg öt perccel a lefújás előtt, így lett a végeredmény 9-1.

Bita Mátyás (zöld mezben) szerezte az NNC Frogs becsületgólját

Fotó: Bujdosó Tibor

– Akárcsak a múlt héten hazai pályán, ezúttal idegenben, a Kincsem ellen is rosszul kezdtük a mérkőzést, hamar gólt kaptunk, de az első félidő közepére most is újra magunkra találtunk – foglalta össze a látottakat Peltzer Vilmos, az NNC Frogs technikai vezetője. – Stabilizáltuk a játékunkat, adódtak lehetőségeink, nem sok választott el minket az egyenlítéstől. A Kincsem viszont nem véletlenül vezeti a tabellát, mert megrázta magát és kihasználta az adódó lehetőségeit, így a szünetig már háromgólosra növelte az előnyét. A második periódusban számos egyéni és taktikai hibát is elkövettünk és bár kapufákig több alkalommal is eljutottunk, már csak a szépítésre maradt erőnk. Ezen az estén a Kincsem megérdemelt győzelmet aratott, mi rendezni fogjuk a sorainkat a jövő hétre és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a mostani fordulóban a Tiszaföldvárt legyőző és négy forduló óta veretlen Dunakeszi sorozatát megszakítsuk – mondta Peltzer Vilmos.

Kincsem Lovaspark Futsal-NNC Frogs Lajosmizse 9-1 (3-0)

Tápiószentmárton, vezette: Kakuk Szabolcs, dr. Tapodi péter, Mígh Tamás.

Kincsem: Gerhát – Nagy B., Vörös D., Tóth B., Vörös P. Csere: Kozma, Dósa, Lovasi, László,m Hajdu, Fehér.

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Majoros, Sallai D. Csere: Bita, Kollár, Szabó Sz., Jónás, Tölgyesi.

Gól: Nagy B. az 1., a 21., Tóth B. a 15., a 34., Vörös P. a 16., Vörös D. a 24., Fehér a 27., a 29., Dósa a 28., illetve Bita a 35. percben.