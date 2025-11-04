november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Kiadós vereséget szenvedett az NNC Frogs a Kincsem vendégeként

Címkék#Kincsem Lovaspark#futsal#NNC Frogs

A hat forduló után a második helyen álló Kincsem Lovaspark vendége volt az 5. helyen tanyázó NNC Frogs Lajosmizse a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a 6. fordulóban. A találkozón a hazai csapat igazolta a papírformát.

Vincze Miklós

Már az első percben megszerezte a hazai gárda Nagy Bálint révén a vezetést, ezt követően 14 percen át nem esett gól, ekkor még nem tűnt úgy, hogy ma kiadós vereségben lesz része az NNC Frogs-nak. Öt perccel az első játékrész vége előtt 3-0-ra növelte az előnyét a hazai csapat, ekkor már sötét gólfellegek gyűltek a tápiószentmártoni sportcsarnok fölött. A második játékrészben aztán le is szakadt a gólzápor, a 34. percben már 9-0-ra vezetett a Kincsem, a vendégek becsületgólját Bita Mátyás szerezte meg öt perccel a lefújás előtt, így lett a végeredmény 9-1.

Bita Mátyás szerezte az NNC Frogs becsületgólját,
Bita Mátyás (zöld mezben) szerezte az NNC Frogs becsületgólját
Fotó: Bujdosó Tibor

– Akárcsak a múlt héten hazai pályán, ezúttal idegenben, a Kincsem ellen is rosszul kezdtük a mérkőzést, hamar gólt kaptunk, de az első félidő közepére most is újra magunkra találtunk – foglalta össze a látottakat Peltzer Vilmos, az NNC Frogs technikai vezetője. – Stabilizáltuk a játékunkat, adódtak lehetőségeink, nem sok választott el minket az egyenlítéstől. A Kincsem viszont nem véletlenül vezeti a tabellát, mert megrázta magát és kihasználta az adódó lehetőségeit, így a szünetig már háromgólosra növelte az előnyét. A második periódusban számos egyéni és taktikai hibát is elkövettünk és bár kapufákig több alkalommal is eljutottunk, már csak a szépítésre maradt erőnk. Ezen az estén a Kincsem megérdemelt győzelmet aratott, mi rendezni fogjuk a sorainkat a jövő hétre és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a mostani fordulóban a Tiszaföldvárt legyőző és négy forduló óta veretlen Dunakeszi sorozatát megszakítsuk – mondta Peltzer Vilmos.

Kincsem Lovaspark Futsal-NNC Frogs Lajosmizse 9-1 (3-0)

Tápiószentmárton, vezette: Kakuk Szabolcs, dr. Tapodi péter, Mígh Tamás.

Kincsem: Gerhát – Nagy B., Vörös D., Tóth B., Vörös P. Csere: Kozma, Dósa, Lovasi, László,m Hajdu, Fehér.

NNC Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Majoros, Sallai D. Csere: Bita, Kollár, Szabó Sz., Jónás, Tölgyesi.

Gól: Nagy B. az 1., a 21., Tóth B. a 15., a 34., Vörös P. a 16., Vörös D. a 24., Fehér a 27., a 29., Dósa a 28., illetve Bita a 35. percben.


Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu