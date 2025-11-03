november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

A Kincsem Lovaspark vendége lesz az NNC Frogs

Címkék#Kincsem Lovaspark#NNC Frogs FC#futsal

Hétfőn rendezik a 7. fordulót a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában. Az NNC Frogs Lajosmizse a Kincsem Lovaspark Futsal vendége lesz.

Vincze Miklós

Három vereséggel nyitott az NNC Frogs Lajosmizse a férfi futsal NB II.-ben, a 2025/26-os idényben, utána viszont három pazar győzelemmel feljött a csapat az 5. helyre. A múlt heti, utolsó percben kivívott győzelem nyomán a győztes gólt és az azt követő ünneplés keltette a hangrobbanás miatt talán még mindig remegnek a Polyák Imre Sportcsarnok falai, ez azonban ma nem zavarja a mérkőzés megrendezését, a mizseiek ugyanis idegenben lépnek pályára, a Kincsem Lovaspark Futsal vendégeként.

Bita Mátyás, az NNC Frogs csapatkapitánya,
Bita Mátyás, az NNC Frogs csapatkapitánya köszöni a gólpasszt
Fotó: Bujdosó Tibor

A tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark jelenleg a tabellán a 2. helyen áll, négyszer győztek, egy meccset adtak döntetlenre és csak egyszer kaptak ki, a gólkülönbségük is tiszteletet parancsol a 41 rúgott és a 18 kapott góllal. A mizseiek ma azon lesznek, hogy az utóbbi mutató többet növekedjen, mint az előbbi.

Szüksége van az idegenbeli bravúrra az NNC Frogs csapatának

– Ma este idegenben szeretnénk folytatni a pontgyűjtést, mivel a biztos felsőházba jutáshoz egy-két idegenbeli bravúrra is szükségünk lesz - jelezte a csapat célját Peltzer Vilmos, a csapat technikai vezetője. - Az idei bajnokság során még nem szereztünk pontot a Polyákon kívül, reméljük, hogy ez a sorozat is véget ér ma este.

A Kincsem Lovaspark Futsal-NNC Frogs Lajosmizse mérkőzést este 19 óra 30 perces kezdettel vívják meg, a tápiószentmártoni sportcsarnokban.


Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu