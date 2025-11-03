A Kincsem Lovaspark vendége lesz az NNC Frogs

Három vereséggel nyitott az NNC Frogs Lajosmizse a férfi futsal NB II.-ben, a 2025/26-os idényben, utána viszont három pazar győzelemmel feljött a csapat az 5. helyre. A múlt heti, utolsó percben kivívott győzelem nyomán a győztes gólt és az azt követő ünneplés keltette a hangrobbanás miatt talán még mindig remegnek a Polyák Imre Sportcsarnok falai, ez azonban ma nem zavarja a mérkőzés megrendezését, a mizseiek ugyanis idegenben lépnek pályára, a Kincsem Lovaspark Futsal vendégeként.

Bita Mátyás, az NNC Frogs csapatkapitánya köszöni a gólpasszt

Fotó: Bujdosó Tibor

A tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark jelenleg a tabellán a 2. helyen áll, négyszer győztek, egy meccset adtak döntetlenre és csak egyszer kaptak ki, a gólkülönbségük is tiszteletet parancsol a 41 rúgott és a 18 kapott góllal. A mizseiek ma azon lesznek, hogy az utóbbi mutató többet növekedjen, mint az előbbi.

Szüksége van az idegenbeli bravúrra az NNC Frogs csapatának

– Ma este idegenben szeretnénk folytatni a pontgyűjtést, mivel a biztos felsőházba jutáshoz egy-két idegenbeli bravúrra is szükségünk lesz - jelezte a csapat célját Peltzer Vilmos, a csapat technikai vezetője. - Az idei bajnokság során még nem szereztünk pontot a Polyákon kívül, reméljük, hogy ez a sorozat is véget ér ma este.

A Kincsem Lovaspark Futsal-NNC Frogs Lajosmizse mérkőzést este 19 óra 30 perces kezdettel vívják meg, a tápiószentmártoni sportcsarnokban.