Kézilabda

1 órája

A Nemesnádudvar nem bírt az Inárcs-Örkénnyel

Címkék#Inárcs-Örkény KCE#kézilabda#Nemesnádudvari NKSZE

A 6. fordulónál jár a női kézilabda NB II., ahol a D csoportban két vármegyei gárda is érdekelt. A Nemesnádudvari NKSZE szombaton a bajnoki címre is esélyes Inárcs-Örkényt fogadta, s végül nem tudta borítani a papírformát.

Nyitray András

A Nemesnádudvari NKSZE az előző körben Vecsésen maradt alul, arra pedig lehetett számítani, hogy az Inárcs-Örkény esélyesebb lesz idegenben is. Ennek ellenére a hazaiak nagy elánnal kezdtek, 7-5-re is vezettek, igaz, a félidő harmadánál egyenlített a vendég gárda (7-7). A fordítás is összejött ezt követően az Inárcs-Örkénynek, de a hazaiak nem adták fel, végig döntetlen körüli eredménnyel telt az első félidő ezután. Az utolsó szó a szünet előtt Simon Blankáé volt, így 15-14-re vezetett a Nemesnádudvar féltávnál. 

A Nemesnádudvari NKSZE hazai pályón kapott ki
A Nemesnádudvari NKSZE hazai pályán kapott ki
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Nemesnádudvari NKSZE elfogyott fordulás után

A második félidőt frissebben és koncentráltabban kezdte az Inárcs-Örkény, melynek kerete is jóval hosszabb volt a meccsen, így alig tíz perc után 19-24-re vezetett. Innen már nem volt visszaút hazai részről, az utolsó tíz percnek már tíz gólos előnnyel mentek neki a vendégek, akik végül 27–35-re nyertek. 

A nemesnádudvariak a 11. helyen állnak a tabellán, legközelebb november 8-án lépnek pályára, 18 órától a Mezőtúrt fogadják. 

Nemesnádudvari NKSZE – Inárcs-Örkény KCE 27–35 (15–14) 

Nemesnádudvar. V: Milyó, Réti 

NKSZE: Szaniszló (k), Fridrich 1, Várszegi 2, Kovács F. 3, Bergmann 1, Késmárki (k), Simon B. 5, Vörös 1, Juhász J. 10 (8), Klein 3, Banász 1. Oláh-Hermanutz. Vezetőedző: Mészáros Dávid 

Inárcs-Örkény: Szalai Sz. (k), Wéber, Kiss T., Kis D., Jordán, Forgács, Orsós 16 (9), Kovács N. 2, Kajdácsi, Bereczki 6, Fási-Szabó (k), Rácz 6, Mistina (k), Konyecsni 4, Szopcsák 1, Geiger. Vezetőedző: Guricsné Horváth Beáta

