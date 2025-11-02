A Nemesnádudvar nem bírt az Inárcs-Örkénnyel

A Nemesnádudvari NKSZE az előző körben Vecsésen maradt alul, arra pedig lehetett számítani, hogy az Inárcs-Örkény esélyesebb lesz idegenben is. Ennek ellenére a hazaiak nagy elánnal kezdtek, 7-5-re is vezettek, igaz, a félidő harmadánál egyenlített a vendég gárda (7-7). A fordítás is összejött ezt követően az Inárcs-Örkénynek, de a hazaiak nem adták fel, végig döntetlen körüli eredménnyel telt az első félidő ezután. Az utolsó szó a szünet előtt Simon Blankáé volt, így 15-14-re vezetett a Nemesnádudvar féltávnál.

A Nemesnádudvari NKSZE hazai pályán kapott ki

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Nemesnádudvari NKSZE elfogyott fordulás után

A második félidőt frissebben és koncentráltabban kezdte az Inárcs-Örkény, melynek kerete is jóval hosszabb volt a meccsen, így alig tíz perc után 19-24-re vezetett. Innen már nem volt visszaút hazai részről, az utolsó tíz percnek már tíz gólos előnnyel mentek neki a vendégek, akik végül 27–35-re nyertek.

A nemesnádudvariak a 11. helyen állnak a tabellán, legközelebb november 8-án lépnek pályára, 18 órától a Mezőtúrt fogadják.

Nemesnádudvari NKSZE – Inárcs-Örkény KCE 27–35 (15–14)

Nemesnádudvar. V: Milyó, Réti

NKSZE: Szaniszló (k), Fridrich 1, Várszegi 2, Kovács F. 3, Bergmann 1, Késmárki (k), Simon B. 5, Vörös 1, Juhász J. 10 (8), Klein 3, Banász 1. Oláh-Hermanutz. Vezetőedző: Mészáros Dávid

Inárcs-Örkény: Szalai Sz. (k), Wéber, Kiss T., Kis D., Jordán, Forgács, Orsós 16 (9), Kovács N. 2, Kajdácsi, Bereczki 6, Fási-Szabó (k), Rácz 6, Mistina (k), Konyecsni 4, Szopcsák 1, Geiger. Vezetőedző: Guricsné Horváth Beáta