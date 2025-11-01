Fellépett a második helyre a Nemesnádudvar

november 1., szombat

A hétvégén a 9. fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Szombaton négy mérkőzést vívtak meg a csapatok. Győzött hazai pályán a Kerekegyháza és a Lakitelek, idegenben diadalmaskodott a Nemesnádudvar és a Dusnok.

Vincze Miklós

A Kerekegyháza-Miklósi GYFE mérkőzés első félidejében nem esett gól, a második játékrészben aztán négy perc alatt eldőlt a mérkőzés. A hazai Szakál Zalán a 66., Kürtösi Balázs pedig a 69. percben talált be Kovács Bence kapujába, 2-0-ra győzött a Kerek.

Győzött a Nemesnádudvar
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mindössze egy gól esett a sereghajtó Vaskút és a tavaszi déli bajnok Nemesnádudvar meccsén. Azt Aladics Dániel szerezte a 37. percben, ezzel a találattal vitte el mind a három pontot Vaskútról a Nádudvar.

Tombácz Tamás révén a 19. percben megszerezte a vezetést a Kunfehértó vendéglátójaként a Lakitelek, a 35. percben Babud Tamás egyenlített. Szólát Kevin büntetőből visszavette a hazaiaknak a vezetést, majd a Kunfehértó megfogyatkozott Vincze Viktor kiállítása miatt. A 49. perctől már csak kilenc emberrel küzdött a Kunfehértó, akkor a vendégek gólját szerző Babud jutott a kiállítás sorsára. A 69. betalált még Illés Kristóf, majd a 76. percben Bálint Máté, 4-1-re győzött a Laki.

A Kunszállás a Dusnokot fogadta. A Dusnok háromgólos félidei vezetést követően 6-2-re nyert

Eredmények: 

Kerekegyházi SE-Miklósi GYFE 2-0, 

Bácska SE Vaskút-Nemesnádudvari KSE 0-1, 

Lakiteleki TE-Kunfehértó KSE 4-1, 

Kunszállás SE-Dusnok KSE 2-6. 

