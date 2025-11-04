A korábbi KTE támadó ott lesz a sorsdöntő vb-selejtezőkön

A magyar labdarúgó-válogatott két sorsdöntő világbajnoki-selejtező előtt áll, előbb Örményországban lép pályára november 13-án, majd három nappal később Írországot fogadja. Ezen a két találkozón kell bebiztosítania a nemzeti csapatnak csoportjában a második, pótselejtezőt érő helyet Portugália mögött, mely karnyújtásnyira van már a csak a csoportgyőzelemtől és a kvalifikációtól. Marco Rossi két újoncot is behívott, ami érintett a KTE korábbi támadóját, Tóth Barnát is, a Paks csatára ugyanis kimaradt, miután a debreceni Bárány Donát, illetve a dunaszerdahelyi Redzic Damir először kapott meghívót. Lukács Dániel – aki Örményország ellen góllal, Portugália ellen pedig gólpasszal jelentkezett legutóbb – természetesen ott van a névsorban.

Lukács Dániel újra keretben van

Lukács Dániel igen, Tóth Barna nem

A magyar válogatott sorsa akár már november 13-án eldőlhet, ehhez nyerni kell Örményországban, miközben Portugália megveri idegenben Írországot. Minden más esetben az utolsó körben, az írek elleni hazai meccsen kell kiszurkolni a pótselejtezőt, amikor az örmények a portugálok vendégei lesznek majd.

Ami a korábbi KTE-játékosokat illeti, Tóth Barna mellett zsinórban másodjára maradt ki Rossi keretéből a Ferencvárost erősítő Szalai Gábor, illetve a Portugáliában, a Rio Ave színeiben futballozó Nikitscher Tamás sem lesz ott, őt a vb-selejtezőkön végig mellőzte a szövetségi kapitány, de Szuhodovszki Soma, Szűcs Kornél és Horváth Krisztofer sem öltött címeres mezt egy ideje.

A magyar válogatott kerete

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők:

Balogh Botond (Kocaelispor)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Kerkez Milos (FC Liverpool)

Mocsi Attila (Rizespor)

Nego Loic (Le Havre AC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Paksi FC)

Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Csongvai Áron (AIK)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (West Bromwich Albion)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)