50 perce

A három pontért utazik a rangadóra a Ladánybene

Címkék#ladánybenei lc#vármegye III.#labdarúgás

Igazi villámrajtot vett a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában a Ladánybene: nyolc meccsét megnyerte, mindössze egyet adott döntetlenre. Parádés formában van a csapat, de most hétvégén szüksége is lesz a parádés formára, mert a Benével szinte teljesen megegyező mutatókkal rendelkező Pálmonostora vendégeként vívnak vasárnap rangadót. Koller Dáviddal, az egyesület elnökével beszélgettünk.

Vincze Miklós

– Számítottatok ilyen jó őszre?

A Ladánybenei LC őszi felnőtt kerete
Forrás: Ladánybenei LC

– A szezon előtt a bajnoki cím megnyerését tűztük ki célul, ennek fényében igazoltunk is a nyáron, valamint nyári felkészülést is nagyon komolyan vettük, mert tudtuk, hogy a vármegyei II-ből való visszatérőként nem vehetjük félvállról ezt az osztályt sem. Nagyon jól összekovácsolódtunk, egyben van a csapat, amely jelen esetben szerencsére az eredményekben is megmutatkozik.

– Egyetlen meccset adtatok döntetlenre, Fülöpszállás-Ladánybene 5-5, a 9. fordulóban. Fülöpszálláson óriási élmény volt az a meccs szurkolónak, játékosnak egyaránt. Ti azt botlásnak tartjátok-e? Tekintve, hogy a 10. perctől tíz emberrel játszottatok.

– Fülöpszálláson korábban is mindig parázs derbiket játszottunk. Tudtuk, hogy a Fülöp jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, valamint azzal is tisztában voltunk, hogy ők is nagyon várták a meccset. Azt gondolom, hogy tényleg nem csalódott egyetlen szurkoló sem. Valóban jó meccs volt, hiszen már az első negyedórában megtörtént szinte minden, ami egy meccsen megtörténhet. Tíz emberrel számunkra nehezebb volt a mérkőzés, de le a kalappal a csapat előtt, mivel így is sikerült egy pontot elhozni tőlük. Hogy botlás lenne-e ez? Hosszú még a szezon, majd kiderül, de reméljük, hogy nem az.

– Most vasárnap következik a csoportrangadó. Mind a Bene, mind a Pálmonostora veretlen, mindössze egy meccset adott ikszre. Mindenki Fodor Zoltán rendelkezésére áll, vagy vannak hiányzók?

– A fülöpi meccsen sajnos kiállították Koller Andort, így ő eltiltását tölti ezen a hétvégén. Rajta kívül természetesen mindenki Fodor Zoltán rendelkezésére áll.

– Faragó Bence – aki kilenc mérkőzésen 28 gólt szerezve vezeti a góllövőlistát – például ott lesz a kezdőben?

– Mint fentebb említettem, majdnem mindenki bevethető lesz a hétvégén. A fiúk mindegyike egyébként minden bajnokira úgy készül, hogy a kezdő csapatban szeretne játszani. Bence esetében sincs ez másképp. Az, hogy a kezdőben kap-e helyet, majd a helyszínen fog kiderülni.

– Milyen célkitűzéssel utaztok Pálmonostorára?

– Ellenfelünk jó játékerőt képvisel, a rutinos és a fiatal játékosok remek elegyével sorra hozzák ők is a meccseket. Nem titkolom, mi, ahogy mindenhova, Pálmonostorára is pontokért megyünk. A tény, hogy a Pálmonostora immáron huszonhárom bajnoki mérkőzés óta veretlen, még izgalmasabbá teszi a mérkőzést a számunkra. Remélem, hogy egy jó iramú és sportszerű derbit tudunk játszani vasárnap, ami igazi csemege lehet a kilátogató szurkolóknak.

A Pálmonostora-Ladánybene mérkőzést vasárnap rendezik meg, 13 óra 30 perces kezdettel.

Vármegye III., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 9 8 1 0 41-13 25

2. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25

3. IZSÁK 9 7 0 2 25-14 21

4. VASUTAS SK 10 5 2 3 32-22 17

5. SC HÍRÖS-ÉP II. 8 5 1 2 24-5 16

6. TISZAALPÁR 10 5 1 4 32-27 16

7. KATONATELEP 10 5 1 4 27-22 16

8. TISZAUG 9 5 0 4 25-22 15

9. KEREKEGYHÁZA II. 9 3 2 4 29-23 11

10. FÜLÖPSZÁLLÁS 9 2 3 4 31-29 9

11. BALLÓSZÖG 9 2 1 6 14-36 7

12. FÜLÖPJAKAB 9 2 0 7 25-43 6

13. JAKABSZÁLLÁS 9 2 0 7 15-43 6

14. HELVÉCIA 9 1 2 6 10-34 5

15. SZABADSZÁLLÁS 10 1 1 8 10-35 4

