A három pontért utazik a rangadóra a Ladánybene

– Számítottatok ilyen jó őszre?

A Ladánybenei LC őszi felnőtt kerete

Forrás: Ladánybenei LC

– A szezon előtt a bajnoki cím megnyerését tűztük ki célul, ennek fényében igazoltunk is a nyáron, valamint nyári felkészülést is nagyon komolyan vettük, mert tudtuk, hogy a vármegyei II-ből való visszatérőként nem vehetjük félvállról ezt az osztályt sem. Nagyon jól összekovácsolódtunk, egyben van a csapat, amely jelen esetben szerencsére az eredményekben is megmutatkozik.

– Egyetlen meccset adtatok döntetlenre, Fülöpszállás-Ladánybene 5-5, a 9. fordulóban. Fülöpszálláson óriási élmény volt az a meccs szurkolónak, játékosnak egyaránt. Ti azt botlásnak tartjátok-e? Tekintve, hogy a 10. perctől tíz emberrel játszottatok.

– Fülöpszálláson korábban is mindig parázs derbiket játszottunk. Tudtuk, hogy a Fülöp jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, valamint azzal is tisztában voltunk, hogy ők is nagyon várták a meccset. Azt gondolom, hogy tényleg nem csalódott egyetlen szurkoló sem. Valóban jó meccs volt, hiszen már az első negyedórában megtörtént szinte minden, ami egy meccsen megtörténhet. Tíz emberrel számunkra nehezebb volt a mérkőzés, de le a kalappal a csapat előtt, mivel így is sikerült egy pontot elhozni tőlük. Hogy botlás lenne-e ez? Hosszú még a szezon, majd kiderül, de reméljük, hogy nem az.

– Most vasárnap következik a csoportrangadó. Mind a Bene, mind a Pálmonostora veretlen, mindössze egy meccset adott ikszre. Mindenki Fodor Zoltán rendelkezésére áll, vagy vannak hiányzók?

– A fülöpi meccsen sajnos kiállították Koller Andort, így ő eltiltását tölti ezen a hétvégén. Rajta kívül természetesen mindenki Fodor Zoltán rendelkezésére áll.

– Faragó Bence – aki kilenc mérkőzésen 28 gólt szerezve vezeti a góllövőlistát – például ott lesz a kezdőben?

– Mint fentebb említettem, majdnem mindenki bevethető lesz a hétvégén. A fiúk mindegyike egyébként minden bajnokira úgy készül, hogy a kezdő csapatban szeretne játszani. Bence esetében sincs ez másképp. Az, hogy a kezdőben kap-e helyet, majd a helyszínen fog kiderülni.

– Milyen célkitűzéssel utaztok Pálmonostorára?